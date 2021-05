WASHINGTON - Sebuah kapal Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) melepaskan sekira 30 tembakan peringatan setelah 13 kapal dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGCN) Iran mendekatinya dan kapal Angkatan Laut Amerika lainnya di Selat Hormuz, demikian disampaikan Pentagon pada Senin (10/5/2021).

Ini adalah kedua kalinya dalam sebulan terakhir kapal militer AS harus melepaskan tembakan peringatan karena apa yang mereka katakan sebagai perilaku tidak aman oleh kapal-kapal Iran di wilayah tersebut, setelah jeda relatif dalam interaksi semacam itu selama setahun terakhir.

BACA JUGA: Iran Nyatakan Senang AS Ubah Perilaku di Teluk Persia

Juru Bicara Pentagon John Kirby mengatakan tembakan peringatan ditembakkan setelah kapal cepat Iran mendekati dalam jarak 150 yard (sekira 137 meter) dari enam kapal militer AS, termasuk USS Monterey, yang mengawal kapal selam berpeluru kendali Georgia.

Kapal cutter Penjaga Pantai AS, Maui melepaskan tembakan peringatan dari senapan mesin kaliber .50 sebelum kapal Iran pergi, kata Kirby.

"Ini penting... dan mereka bertindak sangat agresif," katanya sebagaimana dilansir Reuters, seraya menambahkan bahwa jumlah kapal Iran lebih banyak daripada di masa lalu.

Pada April, sebuah kapal militer AS melepaskan tembakan peringatan setelah tiga kapal dari IRGCN mendekatinya dan kapal patroli Amerika lainnya di Teluk.

BACA JUGA: Peringatkan Iran, AS Kirim Pesawat Pengebom ke Timur Tengah

Insiden terbaru terjadi ketika kekuatan dunia dan Iran berusaha untuk mempercepat upaya untuk membawa Washington dan Teheran kembali mematuhi perjanjian nuklir 2015.

Para pejabat AS kembali ke Wina minggu lalu untuk putaran keempat pembicaraan tidak langsung dengan Iran tentang bagaimana mendorong Iran kembali mematuhi perjanjian nuklir yang ditinggalkan Presiden AS Donald Trump pada 2018. Sejak mundurnya AS, Iran telah mengambil langkah-langkah untuk melanggar ketentuan dalam kesepakatan tersebut.

(dka)