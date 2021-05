Hamas dan Jihad Islam, yang mengendalikan Jalur Gaza, telah menembakkan ratusan roket ke Israel sejak Senin, sementara jet Israel membom daerah kantong Palestina itu. Setidaknya dua orang Israel telah tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka dalam serangan roket itu, sementara pejabat Palestina melaporkan hampir 30 kematian dan lebih dari 150 orang terluka di Gaza.

Tepat sebelum tengah malam pada Selasa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa batalyon perbatasan dari "Yudea dan Samaria", istilah Israel untuk Tepi Barat, akan ditempatkan kembali "segera" untuk "memulihkan hukum dan ketertiban di Lod dan semua bagian negara itu. Keadaan darurat juga telah diumumkan di kota itu.

Palestinian communities inside the green line (1948 borders) are erupting in support of #Jerusalem and solidarity with #Gaza. Clashes and protests are reported in Afoula, Lod, Acre, Galilee, and others pic.twitter.com/1if6goOcQ5