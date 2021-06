WASHINGTON - Pentagon menarik sistem pertahanan rudal, perangkat keras dan personel militer lainnya dari Arab Saudi dan negara-negara lain di Timur Tengah, saat ia menyelaraskan kembali misi dan pasukannya untuk menghadapi China dan Rusia.

Menteri Pertahanan Lloyd Austin menginstruksikan komandan Komando Pusat Amerika Serikat (AS), yang mengawasi wilayah tersebut, untuk menghapus pasukan musim panas ini.

Juru bicara Pentagon Cmdr. Jessica McNulty, mengatakan beberapa kemampuan dan platform militer akan dikembalikan ke Amerika Serikat (AS) untuk pemeliharaan dan perbaikan yang sangat dibutuhkan. Sedangkan aset lainnya akan dipindahkan ke wilayah lain.

"Keputusan ini dibuat dalam koordinasi yang erat dengan negara tuan rumah dan dengan pandangan yang jelas untuk menjaga kemampuan kami untuk memenuhi komitmen keamanan kami. Ini tentang mempertahankan sebagian dari permintaan tinggi kami, aset kepadatan rendah sehingga mereka siap untuk kebutuhan masa depan jika terjadi kontingensi," kata McNulty dalam sebuah pernyataan.

(Baca juga: Uskup Katolik 'Bentrok' dengan Biden Terkait Hak Aborsi)



Dia menambahkan Pentagon tidak akan mengungkapkan ke mana aset militer akan pergi atau kapan.

The Wall Street Journal adalah yang pertama melaporkan pergerakan pasukan.

AS memperkuat jejak militernya di Arab Saudi setelah serangan September 2019 terhadap fasilitas minyak negara itu, yang dikaitkan dengan Iran, yang mengganggu pasokan minyak global. Setelah serangan itu, AS mengirim ribuan tentara ke negara itu, serta dua baterai rudal Patriot dan satu sistem Terminal High Altitude Air Defense (THAAD).

AS juga mengirim baterai rudal Patriot ke Irak untuk membela pasukan AS menyusul pembunuhan Qasem Soleimani dan ancaman selanjutnya dari Iran.

(Baca juga: Kudeta Militer, PBB Serukan Embargo Senjata ke Myanmar)



Penarikan pasukan dari Timur Tengah terutama akan mempengaruhi ini dan aset pertahanan udara lainnya, termasuk baterai rudal Patriot. AS telah mengerahkan rudal Patriot ke Arab Saudi dan Irak untuk melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan proksinya di kawasan itu, termasuk di Irak dan Yaman. Rudal patriot efektif untuk mencegat rudal balistik, termasuk jenis rudal balistik jarak pendek yang telah ditembakkan dari Yaman dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi rudal tersebut jauh kurang efektif dalam mendeteksi dan mencegat drone dan rudal jelajah yang terbang di ketinggian rendah.

Penarikan pasukan dari Arab Saudi dan negara-negara tetangga terjadi sebagai bagian dari penarikan yang lebih luas di wilayah tersebut. AS akan menyelesaikan penarikan semua pasukan dari Afghanistan sebelum batas waktu 11 September. Kurang dari 1.500 tentara tetap berada di negara itu. Di bawah pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump, jumlah pasukan AS di Irak dikurangi menjadi 2.500.

Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran luas di dalam Departemen Pertahanan untuk memfokuskan upayanya melawan China dan Rusia sebagai ancaman masa depan, menjauh dari perang masa lalu di Timur Tengah.

Austin mendekati penyelesaian tinjauan global pasukan AS. Mendasari tinjauan tersebut adalah penilaian bahwa China adalah "tantangan mondar-mandir" bagi militer AS.

Gugus Tugas China Pentagon baru-baru ini menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan rekomendasinya, yang akan mempengaruhi strategi AS untuk bergerak maju, termasuk tinjauan postur global.

"Inisiatif ini, beberapa di antaranya akan tetap dirahasiakan, dirancang untuk memfokuskan proses dan prosedur departemen dan lebih membantu para pemimpin departemen berkontribusi pada seluruh upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan China," kata juru bicara Pentagon John Kirby pekan lalu pada konferensi pers.