Jakarta-- Perkembangan pasien sembuh per 22 Juni 2021, jumlahnya bertambah sebanyak 8.375 orang. Angka kesembuhan hari ini menambahkan jumlah kumulatif kesembuhan melebihi 1,8 juta orang, atau angka tepatnya bertambah menjadi 1.810.136 orang dengan persentasenya meningkat menjadi 89,7 persen.

Untuk jumlah kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan medis per hari ini bertambah sebanyak 4.958 kasus dan jumlah totalnya sebanyak 152.686 kasus dengan persentasenya di angka 7,6 persen. Per hari ini, spesimen selesai diperiksa RT-PCR/TCM dan rapid test antigen per hari sebanyak 130.630 spesimen, dengan jumlah suspek sebanyak 124.918 kasus.

Pada pasien terkonfirmasi positif melalui metode pemeriksaan RT-PCR/TCM dan rapid antigen, hari ini bertambah sebanyak 13.668 kasus. Dengan jumlah kumulatifnya, atau pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama hingga hari ini, mencapai 2.018.113 kasus. Pada pasien meninggal hari ini juga bertambah sebanyak 335 kasus dan kumulatifnya mencapai 55.291 kasus atau persentasenya di angka 2,7 persen dari pasien terkonfirmasi positif.

Sementara pada perkembangan program vaksinasi Covid-19 per hari ini jumlah penerimanya bertambah melebihi 23 juta orang atau angka tepatnya 23.789.884 orang. Peningkatan ini dengan adanya tambahan penerima vaksin harian sebanyak 524.111 orang. Sedangkan yang menerima vaksinasi kedua jumlahnya meningkat menjadi 12.514.917 orang. Untuk target sasaran vaksinasi berjumlah 40.349.049 orang.

Melihat perkembangan penanganan per provinsi, terdapat lima provinsi menambahkan pasien sembuh harian tertinggi. Provinsi DKI Jakarta menambahkan 3.082 orang dan kumulatifnya 441.821 orang, Jawa Tengah menambahkan 1.670 orang dan kumulatifnya 195.127 orang, Jawa Barat menambahkan 994 orang dan kumulatifnya sebanyak 313.442 orang, Jawa Timur menambahkan 383 orang dan kumulatifnya 147.448 orang serta Kalimantan Timur menambahkan 360 orang dan kumulatifnya 63.478 orang.

Pada penambahan kasus terkonfirmasi positif harian terdapat lima provinsi dengan angka tertinggi, yakni Jawa Barat menambahkan 3.432 kasus dan kumulatifnya 350.719 kasus, DKI Jakarta menambahkan 3.221 kasus dan kumulatifnya 482.264 kasus. Sedangkan Jawa Tengah menambahkan 2.439 kasus dan kumulatifnya 232.839 kasus, Jawa Timur menambahkan 746 kasus dan kumulatifnya 165.013 kasus serta DI Yogyakarta menambahkan 675 kasus dan kumulatifnya 53.978 kasus.

Selain itu, terdapat lima provinsi dengan angka kematian tertinggi harian, di antaranya Jawa Tengah menambahkan 71 kasus dan kumulatifnya 10.026 orang, Jawa Barat menambahkan 69 kasus dan kumulatifnya 4.706 kasus, DKI Jakarta menambahkan 59 kasus dan kumulatifnya 7.901 kasus, Jawa Timur menambahkan 41 kasus dan kumulatifnya 12.085 kasus serta Kalimantan Barat menambahkan 16 kasus dan kumulatifnya 186 kasus.

Di samping itu, hasil uji per hari jejaring laboratorium berbagai wilayah, jumlah kumulatif spesimen selesai diperiksa mencapai 18.864.666 spesimen. Terdiri dari spesimen positif (kumulatif) sebanyak 3.752.487 spesimen dan spesimen negatif (kumulatif) sebanyak 13.440.618 spesimen.

Positivity rate spesimen (NAA dan Antigen) harian di angka 31,03 persen dan positivity rate spesimen mingguan (13-19 Juni 2021) di angka 27,57 persen. Sementara spesimen invalid dan inkonklusiv (per hari) berjumlah 459 spesimen.

Untuk jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 70.742 orang dan kumulatifnya 12.604.134 orang. Lalu pada hasil terkonfirmasi negatif jumlah kumulatifnya meningkat menjadi 10.586.021 orang termasuk tambahan hari ini sebanyak 57.074 orang.

Sementara positivity rate orang harian di angka 19,32 persen dan positivity rate orang mingguan (13-19 Juni 2021) di angka 17,33 persen. Dan sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 510 kabupaten/kota. CM

