LOS ANGELES - Salah satu senjata ikonik dari masa Barat Liar Amerika, yaitu pistol yang membunuh buronan legendaris Billy The Kid pada abad ke-119, akan dilelang bulan depan, kata rumah lelang Bonhams pada Rabu (21/7/2021).

Pistol buatan Colt milik Sheriff Pat Garrett itu diharapkan laku terjual USD2 hingga USD3 juta dolar (sekira Rp28.9 miliar hingga USD43,4 miliar) dalam lelang tersebut.

Garrett menggunakan pistol itu untuk menembak mati Billy The Kid pada 1881 setelah memburunya selama berbulan-bulan.

Bonhams menggambarkan pistol itu sebagai "harta karun paling ikonik dari sejarah awal Western" di Amerika Serikat.

Senjata tersebut milik pasangan Jim dan Theresa Earle asal Texas, kolektor beragam senjata dan artifak Western selama sekira 50 tahun.

Jim Earle meninggal pada 2019 dan keluarganya kini sedang menjual koleksinya.

Billy the Kid adalah seorang buronan di Arizona dan New Mexico yang telah membunuh delapan orang. Garrett memburunya hingga ke sebuah peternakan di Fort Sumner, New Mexico dan menembaknya pada 14 Juli 1881.

Kisah mereka telah diabadikan dalam budaya pop selama lebih dari 100 tahun, termasuk dalam film "Pat Garrett and Billy the Kid" dan "Young Guns".

Barang lain yang akan dilelang pada 27 Agustus di Los Angeles adalah senapan laras-ganda yang dipakai Billy the Kid saat kabur dari gedung pengadilan New Mexico pada April 1881.

Senapan itu diperkirakan bernilai USD200 ribu sampai USD300 ribu (Rp2,8 miliar sampai Rp4,3 miliar).

