VIDEO dramatis yang dibagikan di media sosial menunjukkan para penumpang kereta bawah tanah yang ketakutan berusaha bertahan di dalam gerbong yang kebanjiran saat banjir di Kota Zhengzhou, China tengah mengubah kereta dan stasiun bawah tanah menjadi kolam besar.

Dalam video-video itu, air terlihat menggenangi bagian dalam gerbong setinggi perut orang dewasa. Sementara para penumpang tampak ketakutan. Beberapa penumpang menggunakan media sosial untuk meminta pertolongan.

"Air di dalam kereta telah mencapai setinggi dada! Aku sudah tidak bisa berbicara lagi, tolong!," tulis seorang wanita, yang bernama Xiaopei. Dia kembali meminta pertolongan beberapa saat kemudian menekankan seriusnya situasi yang dihadapi para penumpang.

"Jika tidak ada penyelamatan yang datang dalam 20 menit, beberapa ratus dari kita akan kehilangan nyawa di kereta bawah tanah Zhengzhou."

Passengers were trapped on a metro line in Zhengzhou, China after downpours hit the city. Rescue efforts have been underway. #GLOBALink pic.twitter.com/im4nvAfhv0— China Xinhua News (@XHNews) July 20, 2021