JAKARTA-Seiring dengan diberlakukanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 untuk menekan lonjaknya kasus penyebaran Covid-19 sudah pasti sangat berpengaruh kepada roda perekonomian masyarakat.

Walaupun masuk dalam salah satu sektor kritikal Trasportasi para pengendara ojek online tetap diperbolehkan beroperasi dengan tetap mematuhi prokes yang berlaku. Namun penurunan mobilitas masyarakat sudah pasti berdampak kepada pendapatan para ojek online tersebut.

Hal ini tentunya memberi dampak kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sebagai instansi yang memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat Jasa Raharja dan Polri tentunya tidak tinggal diam melihat fenomena tersebut.

Diinisiasi oleh Kemenhub bersama Jasa Raharja dan Korlantas Polri hari ini bersinergi memberikan bantuan sosial dalam bentuk paket sembako berupa beras, minyak, kornet, teh dan kopi kepada para pengendara angkutan ojek online di wilayah Kemayoran, Jakarta. Hal ini bertujuan sebagai bentuk empati untuk meringankan beban para supir ojol yang terkena dampak akibat pandemi di wilayah tersebut.

Pembagian Sembako tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs Istiono M.H bersama Rivan Achmad Purwantono Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Member of Indonesia Financial Group (IFG) Rivan Achmad Purwantono mengatakan bahwa pembagian paket sembako ini sebagai bentuk Negara hadir terhadap kondisi sulit masyarakat akibat pandemi saat in. Jasa Raharja melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) turut ikut berperan dan bersinergi terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Dengan sinergi dari semua unsur pemerintah ini diharapkan akan mempercepat terwujudnya masyarakat sehat dan tentunya pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju,” tuturnya.

PT Jasa Raharja sebagai Badan Usaha penyelenggara Program Perlindungan Dasar Kecelakan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan senantiasa berkomitmen untuk berperan aktif melalui program kerja untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

CM

(yao)