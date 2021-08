TALIBAN adalah sebuah gerakan yang mulai menunjukkan eksistensinya di sekitaran tahun 1990-an di beberapa pesantren yang memang beraliran Sunni. Awalnya, Taliban didominasi oleh etnis Pashtun yang berada di Afghanistan Selatan.

Dikutip dari berbagai sumber, Taliban mencapai puncak kejayaannya sepanjang tahun 1996 hingga 2001 dengan menguasai hampir 90 % kota di Afghanistan.

Menurut informasi dalam sebuah artikel yang ditulis Felix Kuehn dengan tajuk ‘Taliban History of War and Peace in Afghanistan’, diketahui bahwa Taliban semakin kokoh berdiri setelah resmi menjatuhkan ibu kota Afghanistan, Kabul pada tahun 1996. Gerakan ini lantas tambah memantapkan instrumen yang ada, seperti kemampuan berperang, meningkatkan keuangan atau pendapatan dan kemampuan bernegosiasi.

Tidak hanya Kabul, Taliban juga berhasil menjangkau kota-kota lain yang berjarak puluhan kilometer dari Kabul dan membentuk sebuah komite atau departemen. Meskipun kinerja komite itu dinilai amat buruk, namun pembentukan awalnya memang difokuskan untuk kegiatan diplomasi internasional dan memberikan rasa nyaman serta keadilan bagi Taliban itu sendiri.

Pamor Taliban meredup pada 2001, ketika adanya invasi tentara Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan. Kekalahan Taliban dari tentara AS ini benar-benar memukul. AS datang dengan segala fasilitas militer yang mumpuni, membuat Taliban kocar-kacir. Selain itu, Taliban juga mulai kekurangan simpati dari beberapa pendukungnya. Meskipun sudah 20 tahun digulingkan, Taliban tetap menunjukkan eksistensi dan perlawanannya. Hingga akhirnya pada Minggu, 15 Agustus 2021 lalu, Taliban berhasil menduduki istana kepresidenan di Kabul dan menguasainya. (Ajeng Wirachmi/Litbang MPI)