MISSOURI – Seorang narapidana asal Missouri, Amerika Serikat (AS) dibebaskan setelah menghabiskan 43 tahun di balik jeruji besi untuk kejahatan yang diklaim tidak dilakukan.

Hakim Senior James Welsh mengajukan putusannya pada Selasa (23/11) pagi untuk membebaskan Kevin Strickland, 62, yang menjalani 43 tahun hukuman penjara di Pusat Pemasyarakatan Missouri Barat di Cameron, Missouri, setelah dia dihukum karena satu pembunuhan dan dua tuduhan pembunuhan tingkat dua dalam pembunuhan rangkap tiga. Dia menerima hukuman seumur hidup 50 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat untuk kejahatan yang dia klaim tidak dilakukan.

Strickland, dari kursi roda, berbicara tak lama setelah dia dibebaskan dari penjara pada Selasa (23/11) sore dan mengatakan dia berterima kasih kepada pengacaranya dan semua orang yang mendengarkannya selama bertahun-tahun ketika dia mempertahankan klaim tidak bersalah.

Menurut The National Registry of Exonerations, semua tuduhan kriminal terhadap Strickland dibatalkan. Pembebasannya menjadikan kurungannya sebagai pemenjaraan salah terpanjang dalam sejarah Missouri dan salah satu yang terlama di negara ini.

"Masih tidak percaya," kata Strickland.

"Aku tidak menyangka hari ini akan datang,” lanjutnya.

Strickland mengatakan dia mengetahui berita pembebasannya melalui laporan berita terkini yang mengganggu sinetron yang dia tonton.

"Untuk mengatakan kami sangat senang dan berterima kasih adalah pernyataan yang meremehkan," kata Peters Baker.

"Ini membawa keadilan -- akhirnya -- kepada seseorang yang secara tragis sangat menderita, sebagai akibat dari keyakinan yang salah ini,” lanjutnya.

Strickland berterima kasih kepada hakim karena meninjau semua "non bukti" terhadapnya dan dia menghargai hakim yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan dan memahami apa yang sebenarnya terjadi pada 1978.

Akhirnya Strickland mengatakan dia ingin terlibat dalam berbicara dan mungkin mempengaruhi undang-undang, dan menambahkan dia memiliki ide tentang bagaimana mencegah hal ini terjadi pada orang lain.

Diketahui, Strickland bersaksi selama sidang pembuktian tiga hari awal bulan ini - yang melibatkan kesaksian saksi mata yang diberikan di bawah sumpah - tim hukum Strickland memberikan bukti dan argumen untuk membebaskannya.

Menurut afiliasi CNN KSHB, empat orang ditembak di Kansas City, Missouri, pada 25 April 1978, mengakibatkan tiga kematian.

Satu-satunya yang selamat dari kejahatan tersebut, Cynthia Douglas, yang meninggal pada tahun 2015, bersaksi pada tahun 1978 Strickland berada di lokasi pembunuhan rangkap tiga.

Douglas selamat dari penembakan setelah mengalami cedera senapan dan mengatakan kepada polisi bahwa Vincent Bell dan Kiln Adkins adalah dua pelakunya. Tapi dia tidak mengidentifikasi Strickland, yang dia kenal, di tempat kejadian sampai sehari kemudian, setelah rambut Strickland-nya disarankan cocok dengan deskripsi Douglas tentang si penembak. Menurut KSHB, Douglas mengklaim kegagalan awalnya untuk mengidentifikasi dia karena penggunaan cognac dan ganja.

Tetapi selama 30 tahun terakhir dia mengatakan dia membuat kesalahan dan salah mengidentifikasi Strickland. Menurut KSHB, Douglas melakukan upaya untuk membebaskan Strickland melalui Midwest Innocence Project.

Menurut pengacara Strickland, Robert Hoffman, dua penyerang yang diidentifikasi Douglas di tempat kejadian mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat dua dan masing-masing akhirnya menjalani hukuman sekitar 10 tahun penjara atas kejahatan tersebut.

Pada 2020, ada 129 eksonerasi secara nasional. Menurut laporan dari The National Registry of Exonerations, terdakwa yang dibebaskan tahun lalu kehilangan total 1.737 tahun di balik jeruji besi, rata-rata 13,4 tahun per pembebasan. Dan 30% dari keyakinan yang salah dalam database registri dapat ditelusuri kembali ke identifikasi saksi mata yang salah.

"Sebagian besar dari kita telah mendengar kutipan terkenal bahwa 'ketidakadilan di mana saja adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana,'" terang Jaksa County Jackson, Missouri, Jean Peters Baker, dalam sebuah pernyataan online yang diposting pada Agustus lalu.

"Kevin Strickland berdiri sebagai contoh kita sendiri tentang apa yang terjadi ketika sebuah sistem diatur untuk menjadi adil, hanya membuatnya sangat salah,” ujarnya.