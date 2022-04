Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau seluruh masyarakat khususnya anak muda Indonesia untuk terus menggali potensi, terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama melalui pelindungan kekayaan intelektual (KI).

Menurut Ma’ruf, KI telah terbukti berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp1.105 triliun atau kurang lebih 7% dari rata-rata nasional dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang selama satu tahun dengan posisi PDB ketiga dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

“Saya mengimbau kepada anak-anak muda Indonesia mari bangkit menjadi insan kreatif, inovatif dan inspiratif untuk Indonesia Maju,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di acara Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia Tahun 2022 di Istana Wakil Presiden, Selasa, 26 April 2022.

Dalam laporannya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Generasi Z yang berusia 8 sampai dengan 23 tahun dengan porsi sebesar 27,94% dari total populasi yang memiliki tingkat adopsi digital yang diperlukan saat ini.

“Karakteristik anak muda yang memiliki pemikiran yang inovatif, energik, dan kreatif harus terus dikembangkan agar dapat berdaya saing memasuki revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital,” ujar Yasonna.

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan apresiasi kepada para kreator kekayaan intelektual berupa Penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia atau WIPO Awards.

Pada tahun 2022 ini WIPO Awards diberikan untuk empat kategori; WIPO Medal for Inventor; WIPO Medal for Creativity; WIPO IP Enterprise Medal; dan WIPO Schoolchildren’s Medal. Wapres Ma’ruf Amin juga memberikan penghargaan Menkumham kepada 2 (dua) tokoh nasional yang berjasa memajukan ekosistem KI di Indonesia.

Selain itu, Ma’ruf juga mendorong penguatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang berpotensi tinggi meningkatkan perekonomian daerah. KIK menurut Ma’ruf juga sejalan dengan program BBI (Bangga Buatan Indonesia) yang menggaungkan kampanye untuk mencintai produk Indonesia.

Sebagai catatan, Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara terbesar dalam sektor ekonomi digital. Oleh karena itu, pemerintah berkolaborasi dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar 88,95% pelaku usaha yang belum memiliki pelindungan KI mau mendaftarkan ataupun mencatatkan aset kekayaan intelektualnya.

Untuk memfasilitasi permohonan pelindungan KI dengan efektif dan efisien, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) telah mentransformasikan seluruh layanannya ke dalam laman www.dgip.go.id agar bisa dijangkau kapanpun dan di manapun oleh para kreator dan inovator.

Sebagai informasi, Kemenkumham juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan Roving Seminar Kekayaan Intelektual yang menghadirkan menteri terkait, para pimpinan daerah di wilayah di mana roving tersebut diadakan, DJKI Mengajar, DJKI Peduli, Webinar Hak Cipta, dan Yasonna Mendengar sebagai upaya pembangunan sistem KI dalam rangkaian Peringatan Hari KI Tahun 2022.

Siswi SMP 2 Tarakanita Angel Anlee Terima Penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia

Wapres Ma’ruf menyerahkan empat Penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia (WIPO Awards). Salah satu penerimanya adalah Angel Lee, siswi SMP 2 Tarakanita kelahiran 11 Juni 2007 yang mengoleksi juara di bidang programming dan robotik. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka Puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022.

“Selamat kepada seluruh penerima Penghargaan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia maupun Penghargaan Menkumham. Saya yakin inovasi dan kreasi yang telah saudara-saudara berikan pada negara ini akan berguna untuk kemajuan kita bersama baik sebagai warga Indonesia maupun dunia,” ujar Ma’ruf.

Angel pernah menerima prestasi Juara 1 Kids & Teen Hackathon Indosat Wireless Innovation Contest 2015, Favorit Olimpiade TIK Nasional 2016, Juara IPA OSTARNAS Wilayah Jakarta 2017. Yang terbaru, Angel menyabet Juara 1-14th National Young Inventor Award (NYIA) 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Selain Angel, musikus dan komponis Purwa Tjaraka juga menerima WIPO Medal for Creativity karena berbagai pencapaiannya di bidang musik. Universitas Gadjah Mada juga menerima Enterprise Medal atas kontribusi besarnya dalam pengembangan KI melalui UGM Science TechnoPark. Profesor Subagjo bersama tim Fakultas Teknik Kimia ITB-nya menerima WIPO Medan for Inventor.

Wapres juga menyerahkan penghargaan kepada dua tokoh nasional pendorong perkembangan kekayaan intelektual. Penerima pertama adalah Presiden Indonesia Kelima Megawati yang telah berkontribusi mendorong perkembangan kekayaan intelektual melalui pengesahan beberapa undang-undang KI.

Tokoh pendorong kedua adalah mantan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Ahmad M. Ramli, yang pada masa kepemimpinannya telah banyak mendorong perkembangan KI di Indonesia. Salah satunya adalah memprakarsai pengesahan beberapa undang-undang KI.

Di samping itu, Menkumham Yasonna lebih lanjut meminta anak muda Indonesia untuk lebih semangat lagi dalam berkarya setelah melihat kesuksesan para penerima penghargaan. Hal ini sesuai dengan tema besar Peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tahun 2022 yaitu ‘Intellectual Property and Youth’ dengan berfokus pada The Power of Anak Muda.

“Maka mari semangat untuk terus berkarya, berinovasi memajukan kekayaan intelektual di seluruh penjuru Indonesia demi kejayaan Bangsa dan Negara. Jadilah kreatif, inovatif dan inspiratif untuk Bangkit Indonesia,” ucapnya.

Pada acara yang sama, Menkumham Yasonna juga menyerahkan pencatatan hak cipta kepada Hasto Kristiyanto atas karya-karya tulisnya. (kad/ver)

