WASHINGTON - Bayangkan Anda menjadi pemimpin negara paling kuat di dunia dengan akses ke beberapa file paling rahasia yang ada, tidakkah Anda ingin menggunakan kekuatan itu untuk mengetahui apakah dinas rahasia Anda telah berhubungan dengan alien? Hal itulah yang dilakukan Bill Clinton setelah ia menjadi Presiden Amerika Serikat ke-42, menjabat dari 1993 hingga 2001.

Berbicara di CBS's The Late Late Show with James Corden, mantan Presiden AS mengungkapkan bahwa dia pernah memerintahkan inspeksi pangkalan militer Area 51 yang terkenal di Nevada.

Clinton mengatakan dia dan kepala stafnya John Podesta, yang menurut mantan presiden adalah penggemar berat fiksi ilmiah, melakukan "setiap upaya untuk mencari tahu segalanya" tentang insiden Roswell 1947, ketika sebuah pesawat ruang angkasa asing dikabarkan telah jatuh di gurun New Mexico.

Dia juga mengakui bahwa mereka telah "mengirim orang" ke Area 51, termasuk penasihat keamanan nasionalnya Sandy Berger, untuk "memastikan tidak ada alien".

"Saya berkata, 'Kita harus mencari tahu bagaimana kita akan menangani ini karena di sanalah kita melakukan banyak penelitian tembus pandang, dalam hal teknologi, seperti bagaimana kita menerbangkan pesawat yang tidak dipetik. oleh radar dan semua itu,” terangnya.

Inspeksi Clinton tidak memberikan hasil apa pun yang menunjukkan keberadaan alien di pangkalan militer rahasia.

"Tidak ada alien, seperti yang saya tahu,” lanjutnya.

Namun, keingintahuan mantan presiden tentang alien tidak berakhir di situ. Dia ingat mengunjungi Observatorium W. M. Keck di Hawaii bersama istrinya Hillary pada tahun 2018 di mana dia bertanya kepada para ilmuwan tentang "kemungkinan kehidupan di luar angkasa", dan diberi tahu "sangat tidak mungkin bahwa tidak ada kehidupan".

“Ada banyak misteri di luar sana, itulah sebabnya saya pikir kita harus merawat planet ini dengan baik,” ujarnya. “Saya pikir kita harus bertahan jika kita bisa. Tapi saya juga berpikir itu harus membuat kita tetap rendah hati. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui,” ungkapnya. Awal bulan ini, NASA mengumumkan bahwa mereka secara resmi bersiap untuk memeriksa dan menyelidiki UFO jika mereka menimbulkan 'risiko keamanan'. Mereka secara khusus akan berkonsentrasi pada fenomena udara tak dikenal (UAP) yang tidak dapat diidentifikasi sebagai pesawat atau fenomena alam yang diketahui. Kongres AS baru-baru ini mengadakan pengarahan tentang UFO untuk pertama kalinya dalam lebih dari 50 tahun, di mana beberapa cuplikan UAP ditampilkan, dengan satu memperlihatkan objek bola yang bergerak cepat dan yang lainnya menampilkan entitas segitiga hijau di langit. Ini telah menjadi bentuk umum untuk banyak penampakan selama bertahun-tahun. Itu terjadi setelah satu tahun di mana intelijen AS merilis laporan yang merinci 144 kasus UAP, yang hanya satu yang bisa dijelaskan.