WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Senin malam (1/8/2022) mengatakan kematian pemimpin Al Qaeda Ayman al-Zawahiri di tangan serangan pesawat tak berawak AS mengakhiri "jejak pembunuhan dan kekerasannya terhadap warga AS.

Lalu siapakah Zawahiri? Biden mengatakan Zawahiri, 71, adalah arsitek utama di balik berbagai serangan di AS, dan "sangat terlibat" dalam perencanaan serangan teror 11 September 2001.

"Orang-orang di seluruh dunia tidak perlu lagi takut pada pembunuh yang kejam dan gigih itu. Amerika Serikat terus menunjukkan tekad dan kapasitas kami untuk membela rakyat Amerika dari mereka yang berusaha menyakiti kami," kata Biden dari Blue Room Balcony Gedung Putih, dikutip CNN.

Lahir pada tahun 1951, Zawahiri tumbuh di lingkungan kelas atas di Kairo, Mesir, sebagai putra seorang dokter terkemuka dan cucu ulama terkenal.

Kakeknya, Rabia'a al-Zawahiri, adalah seorang imam di Universitas al-Azhar di Kairo. Paman buyutnya, Abdel Rahman Azzam, adalah sekretaris pertama Liga Arab.

Baca juga: Serangan Drone AS di Afghanistan Tewaskan Pimpinan Al Qaeda

Zawahiri dipenjara karena keterlibatannya dalam pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat pada 1981.

"Kami ingin berbicara kepada seluruh dunia. Siapa kami? Siapa kami?" katanya dalam sebuah wawancara di penjara.

Baca juga: Serangan Roket AS Tewaskan Pimpinan Kelompok Terkait Al Qaeda di Suriah

Pada saat itu, Zawahiri, seorang dokter muda, sudah menjadi teroris berkomitmen yang berkomplot untuk menggulingkan pemerintah Mesir selama bertahun-tahun dan berusaha untuk menggantinya dengan pemerintahan Islam fundamentalis. Dia dengan bangga mendukung pembunuhan Sadat setelah pemimpin Mesir itu berdamai dengan Israel.

Bagaimana dia bertemu dengan Osama bin Laden? Zawahiri dilaporkan meninggalkan Mesir pada 1985 dan pergi ke Peshawar, Pakistan, di mana ia bekerja sebagai ahli bedah yang merawat para pejuang yang terlibat dengan pasukan Soviet di Afghanistan.

Di situlah dia bertemu bin Laden, seorang pemimpin Mujahidin terkemuka dan yang juga telah meninggalkan pendidikan istimewa untuk bergabung dalam pertempuran di Afghanistan. Keduanya menjadi dekat dan digambarkan sebagai ikatan "Arab Afghanistan."

Setelah bersatu kembali di Afghanistan, bin Laden dan Zawahiri muncul bersama pada awal 1998 mengumumkan pembentukan Front Islam Dunia untuk Jihad Melawan Yahudi dan Tentara Salib -- yang secara resmi menggabungkan Jihad Islam Mesir dan al Qaeda.

Pada satu titik, ia bertindak sebagai dokter pribadi bin Laden.

"Kami bekerja dengan saudara bin Laden," katanya saat mengumumkan penggabungan kelompok terornya pada Mei 1998.

"Kami mengenalnya sejak lebih dari 10 tahun sekarang. Kami bertempur dengannya di sini di Afghanistan,” lanjutnya.

Bersama-sama, kedua pemimpin teror menandatangani fatwa, atau deklarasi: "Penghakiman untuk membunuh dan memerangi orang Amerika dan sekutu mereka, baik warga sipil atau militer, adalah kewajiban bagi setiap Muslim."

Lalu, apa peran Zawahiri dalam serangan al Qaeda terhadap AS? Serangan terhadap AS dan fasilitasnya dimulai tak lama setelah bin Laden dan fatwa Zawahiri, dengan bom bunuh diri kedutaan AS di Kenya dan Tanzania yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 5.000 lainnya.

Kemudian, ada serangan terhadap USS Cole di Yaman pada Oktober 2000, ketika pembom bunuh diri di sebuah sampan meledakkan kapal mereka, menewaskan 17 pelaut Amerika dan melukai 39 lainnya.

Puncak dari rencana teror Zawahiri terjadi pada 11 September 2001, ketika hampir 3.000 orang tewas dalam serangan di menara kembar World Trade Center dan Pentagon. Pesawat keempat yang dibajak, menuju Washington, jatuh di lapangan Pennsylvania setelah penumpang melawan.

Sebelum dan setelah serangan 11 September, Zawahiri muncul di banyak video dan kaset yang menyerukan serangan terhadap sasaran Barat dan mendesak umat Islam untuk mendukung perjuangannya.

Beberapa orang Mesir menelusuri alasan kemarahan Zawahiri terhadap AS dengan apa yang dirasakan oleh banyak orang Arab Afghanistan sebagai pengkhianatan CIA untuk mendukung perjuangan mereka setelah Soviet meninggalkan Afghanistan dan negara itu tergelincir ke dalam anarki kesukuan.

Yang lain menyebutkan bahwa kemarahan Zawahiri terjadi pada tahun 1998, ketika para pejabat AS mendorong ekstradisi sejumlah anggota Jihad Islam Mesir dari Albania untuk diadili di Mesir karena terorisme.

"Sebelum Anda menyebut saya dan saudara laki-laki saya teroris, mari kita definisikan artinya. Jika itu berarti mereka yang haus darah pembunuh tanpa ampun, maka ini bukan tentang kita," kata kakak Zawahiri, Mohammad, kepada CNN pada 2012,

"Kami hanya mencoba untuk mendapatkan kembali beberapa hak kami yang telah dibajak oleh kekuatan Barat sepanjang sejarah,” lanjutnya.

Zawahiri pun menjadi pemimpin Al Qaeda setelah pasukan AS membunuh bin Laden pada 2011.

Dia terus bergerak begitu invasi pimpinan AS ke Afghanistan dimulai setelah serangan 11 September. Pada satu titik, dia nyaris lolos dari serangan gencar AS di wilayah pegunungan Tora Bora yang berbukit-bukit di Afghanistan, sebuah serangan yang menewaskan istri dan anak-anaknya.

Zawahiri "bukanlah pemimpin karismatik seperti bin Laden," kata Analis Keamanan Nasional CNN Peter Bergen, Senin. "Dia tidak terbukti menjadi pemimpin yang sangat kompeten

Zawahiri "was not a charismatic leader in the mold of bin Laden," CNN National Security Analyst Peter Bergen said Monday. "He didn't prove to be a very competent leader of al-Qaeda. But the reason I think that he was killed in Afghanistan over the weekend was he was beginning to take a lot more risks."

Zawahiri "bukanlah pemimpin karismatik seperti bin Laden," kata Analis Keamanan Nasional CNN Peter Bergen, pada Senin (1/8/2022). "Dia tidak terbukti menjadi pemimpin al-Qaeda yang sangat kompeten. Tapi alasan saya pikir dia terbunuh di Afghanistan selama akhir pekan adalah dia mulai mengambil lebih banyak risiko,” lanjutnya.

"Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dia telah merilis jenis video dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap kali Anda merekam video, ada rantai penahanan video itu, mengeluarkannya, seseorang mungkin mengambil video itu," ujarnya.

"Jadi dia menjadi lebih menonjol. Dan, menurut saya, sepertinya itulah alasan dia terdeteksi,” ungkapnya.

Dalam sebuah briefing oleh panel ahli PBB pekan lalu, disebutkan bahwa peningkatan kenyamanan dan kemampuan Zawahiri untuk berkomunikasi bertepatan dengan pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban dan konsolidasi kekuatan sekutu utama al-Qaeda dalam pemerintahan de-facto mereka.

Pidato publik terakhir yang diketahui oleh Zawahiri adalah pesan audio yang dirilis pada 13 Juli lau oleh cabang media al Qaeda.