MENINGGALNYA Ratu Elizabeth II, membuat Pangeran Charles menjadi raja baru Inggirs, dan selanjutnya disebut Raja Charles III.

Raja Charles III pun menyampaikan pidato pertama sejak wafatnya sang ibunda, Ratu Elizabeth II dengan mengatakan, dia berbicara atas nama seluruh keluarga kerajaan yang merasakan duka mendalam.

Berikut sejumlah fakta terkait sang Pangeran yang kini menjadai Raja Inggris:

1. Raja Charles III

Sepeninggal Ratu Elizabeth II, Pangeran Charles menjadi raja Inggris dengan gelar Raja Charles III. Takhta langsung diserahkan kepadanya tanpa upacara.

Namun, disebutkan sejumlah tahapan tradisi yang harus dilalui Charles untuk secara resmi dinobatkan menjadi raja akan tetap dilakukan.

Akun media sosial Kerajaan Inggris juga secara otomatis menyebut Charles sebagai raja dan Camilla sebagai permaisuri.

2. Pangeran William Berganti Gelar

Meninggalnya Ratu Elizabeth II juga membuat Pangeran William dan Kate Middleton berganti gelar.

Sebelumnya, Pangeran William menerima gelar Duke of Cambridge, sementara Kate Middleton adalah seorang Ducchess of Cambridge.

Setelah Charles resmi menjadi raja, sebagai putra sulungnya, William akan mewarisi tahta pertama atau gelar Duke. Ia akan ditugaskan mengawasi tanah Cornwall.

3. William Bergelar Pangeran Wales

William dan Kate juga akan dikenal sebagai Pangeran dan Putri Wales seperti halnya Charles dan mantan istrinya, Diana. Namun, gelar tersebut tidak diberikan secara langsung.

Selain itu, Pangeran William juga mewarisi gelar Skotlandia Duke of Rothesay, Earl of Carrick, Baron of Renfrew, Lord of the Isles, serta Prince and Great Steweard of Scotland.

4. Aturan Pewaris Takhta Kerajaan Inggris Menurut hukum secara umum, takhta kerajaan diwariskan kepada keturunan penguasa monarki atau kepada garis keluarga terdekatnya (berlaku apabila pemimpin tidak memiliki keturunan). Dalam lingkup kerajaan Inggris, pewaris tetap Ratu Elizabeth II adalah putra sulungnya, Pangeran Charles. Inilah yang membuatnya akan menjadi pemimpin menggantikan sang ibu. 5. Pidato Pertama Sang Raja Raja baru Inggris, Charles III menyampaikan pidato pertama sejak wafatnya sang ibunda, Ratu Elizabeth II dengan mengatakan, dia berbicara atas nama seluruh keluarga kerajaan yang merasakan duka mendalam. "Sepanjang hidupnya, Yang Mulia Ratu - ibu saya tercinta - merupakan inspirasi dan contoh bagi saya dan seluruh keluarga saya," kata Charles III seperti dilansir dari BBC. "Kami sangat berhutang kepadanya, sebagaimana biasanya keluarga berhutang kepada ibu mereka, atas cintanya, kasihnya, petunjuk, pengertian dan contoh yang diberikan," tuturnya. Raja selanjutnya berjanji untuk menunaikan tugas dengan rasa menghargai, menghormati dan cinta.