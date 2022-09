LONDON - Sebuah buku ramalan oleh dokter Prancis, astrolog dan ahli kimia Nostradamus menduduki puncak daftar buku terlaris Sunday Times di Inggris setelah prediksinya tentang kematian Ratu Elizabeth II tampaknya menjadi kenyataan, demikian dilaporkan surat kabar itu pada Minggu. (25/9/2022).

Penjualan buku "Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future" oleh Mario Reading melonjak setelah kematian Ratu, lapor Sunday Times. Dari 10 hingga 17 September, buku itu terjual 8.000 eksemplar, sementara seminggu sebelum kematian Ratu, hanya lima eksemplar yang dibeli.

Dalam bukunya yang terbit 2006, Reading menafsirkan tulisan-tulisan peramal terkenal itu.

Popularitas baru buku ini muncul setelah salah satu kutipannya menjadi viral di media sosial. Salah satu interpretasi mengatakan bahwa "Ratu Elizabeth II akan meninggal, circa 22, pada usia sekira 96."

Reading tidak menyaksikan kesuksesan bukunya, karena ia meninggal pada 2017, demikian diwartakan Sputnik.

Pada 8 September, Ratu Elizabeth II, yang memerintah Kerajaan Inggris dan 14 wilayah Persemakmuran selama lebih dari 70 tahun, meninggal pada usia 96 tahun. Putra sulungnya, Charles III, secara resmi dinyatakan sebagai raja.

