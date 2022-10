JAKARTA - Kasus pembunuhan terhadap satu keluarga menggegerkan warga Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan. Dalam kasus ini, 5 korban ditemukan tewas dalam sebuah sumur septic tank.

Jenazah korban ditemukam dalam septic tank yang sudah tidak lagi berfungsi di rumah korban Zainuddin.

Dalam kasus ini, polisi menangkap dua pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga tersebut.

β€œTim gabungan tim tekab 308 presisi Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin Polres Way Kanan berhasil mengamakan diduga pelaku pembunuhan satu keluarga,” ujar Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna di Mako Polres Way Kanan, Kamis (6/10/2022).

Kedua tersangka adalah DW (17 ) dan E (50), yang berdomisili di Kampung Marga Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kedua pelaku tersebut berstatus ayah dan anak.