NEW YORK - Seorang kandidat legislatif pihak ketiga bernama Mike Itkis yang saat ini mencari hak istimewa untuk mewakili Distrik Kongres ke-12 New York, Amerika Serikat (AS) telah merilis video seks berdurasi 13 menit yang dibintangi dirinya sendiri dalam apa yang tampaknya merupakan aksi kampanye.

Menurut City & State, Itkis, seorang perwira operasi siber Angkatan Darat AS berusia 53 tahun yang masalah kampanyenya mencakup legalisasi pekerjaan seks dan membuat hak-hak seksual eksplisit, menggambarkan video itu sebagai "bagian percakapan".

“Jika saya hanya membicarakannya, itu tidak akan menunjukkan komitmen saya terhadap masalah ini. Dan fakta bahwa saya benar-benar melakukannya adalah pengalaman belajar yang luar biasa, dan itu benar-benar memengaruhi item di platform saya,” katanya sebagaimana dilansir Sputnik.

Video berjudul "Bucket List Bonanza", menampilkan Itkis berhubungan seks dengan pemain porno Nicole Sage.

Itkis juga menjelaskan bahwa dia bukan seorang eksibisionis, dan video tersebut adalah pertama kalinya dia berhubungan seks di depan kamera.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

“Saya tipe kutu buku yang tidak suka menjadi pusat perhatian jika bisa menghindarinya,” katanya seperti dikutip dari media. "Tapi saya pikir masalah yang saya coba atasi sangat penting ... Saya ingin masalah saya dibicarakan dengan cara tertentu." Berita tentang aksi ini tampaknya telah membuat beberapa pengguna media sosial tampak geli “aksi kampanye” ini, dengan seorang netizen berkomentar: “Nah, itu komitmen.”