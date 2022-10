JAKARTA – Pesawat terbang menjadi salah satu transportasi pilihan banyak orang untuk bepergian antar pulau atau negara. Kecanggihannya membuat pesawat dicap sebagai transportasi teraman di dunia.

Sebelum mengalami kemajuan teknologi, pesawat berawal dari mimpi manusia untuk terbang layaknya burung. Sejumlah ilmuwan seperti Isaac Newton, Galileo Galilei, dan Leonardo da Vinci turut berkontribusi dalam menciptakan kemungkinan pembuatan pesawat pada abad ke-16 Masehi.

Lantas, siapakah penemu awal dari pesawat terbang? Bagaimana sejarah perkembangannya hingga layak digunakan oleh umat manusia? Yuk simak pembahasan di bawah ini.

BACA JUGA:Mengapa Pesawat Bisa Terbang? Padahal Ada Gravitasi yang Bikin Benda Jatuh

Awal Mula

Melansir pada Britannica, Montgolfiers bersaudara menggunakan zat nitrogen untuk menciptakan sebuah balon udara pada 1783. Mereka memulai uji coba membawa penumpang manusia dan berhasil mengudara sejauh 8 km. Namun, mereka menyadari bahwasanya hal tersebut nyatanya sangatlah tidak praktis.

Kemudian pada abad ke 18, seorang baronet Inggris yakni George Cayley menyusun sebuah mesin. Mesin tersebut dilengkapi dengan sayap, sistem propulsi serta permukaan kontrol yang dapat bergerak. Saat itu para ilmuwan menganggap bahwa hal tersebut merupakan konsep dasar dari pesawat. Dengan begitu, sejarah mencatat bahwasanya Cayley merupakan bapak Penemu Pesawat pertama di dunia.

Tentunya ia ingin sekali mewujudkan keinginannya tersebut dengan mengumpulkan sejumlah data aerodinamis mengenai desain pesawat bersayap menggunakan instrumen yang dikembangkan pada abad ke 18 untuk penelitian balistik. Ia sempat menjelaskan bahwasanya mesin pesawat terbang memiliki sistem yang terpisah. Sehingga ia memfokuskan diri terlebih dulu pada sayap tersebut.

Baca Juga: Utamakan Kesehatan Anda dan Keluarga

Tepat pada abad ke-18, penemu pesawat pertama tersebut mengungkapkan adanya gaya angkat dan tarik. Kemudian Cayley mempresentasikan desain pesawat tersebut untuk pertama kalinya. Peristiwa ini membuat para aeronautika, ilmuwan beserta para insinyur lain mulai merancang sekaligus melakukan pengujian terhadap pesawat terbang.

Ilmuwan lain seperti Francis H. Wenham melakukan penelitian ulang dan berinovasi terhadap temuan Cayley. Ia bekerja sama dengan John Browning untuk membangun terowongan angin pertama guna pengembangan airfoil yang lebih baik. Rekannya di Aeronautical Society, Horatio Philips juga mengembangkan desain terowongan yang lebih efektif pada 1884. Desain tersebut berupa dua permukaan dengan airfoil melengkung.

Penemuan Wright Bersaudara

Dilansir pada situs NASA, nama Wright bersaudara tercatat sebagai pelopor dan penemu pesawat terbang pertama kali pada 17 Desember 1903. Meskipun bukan yang pertama memproduksi pesawat eksperimental, Wright bersaudara telah mengendalikan pesawat sehingga mereka dapat mengarahkan pesawat dengan sayap yang terpasang erat.

Wilbur Wright lahir pada 16 April 1867 di Millville, Indiana. Sedangkan adiknya, Orville Wright lahir pada 1871 di Dayton, Ohio. Mereka merupakan anak dari, Milton Wright yang merupakan seorang uskup di Church of the United Brethren in Christ dan ibunya bernama Susan Catherine Koerner.

Semuanya dimulai ketika Orville berusia 7 tahun dan Wilbur berusia 11 tahun yang diberikan sebuah helikopter mainan oleh ayahnya. Mereka mulai cari tahu tentang penerbangan saat tumbuh dewasa. Bahkan, mereka membaca dan mempelajari semua hal yang berhubungan dengan penerbangan.

Pada 1900, Wright Bersaudara siap untuk menguji glider pertama mereka yang berbentuk seperti layang-layang. Mereka memilih tempat berpasir di Kitty Hawk, North Carolina sebagai tempat penerbangan pesawat pertamanya. Pada 17 Desember 1903, pesawat mereka resmi mengudara.

Saat itu, pesawat mereka dapat terbang hingga empat kali. Penerbangan pertama berlangsung selama 12 detik dan mampu beroperasi sejauh 120 kaki. Kedua dan ketiga berhasil menempuh 859 kaki. Percobaan terakhir, mencapai 859 kaki dalam waktu 59 detik sebelum tubuh pesawat tersebut hancur karena angin kencang. Mereka sangat senang dan memberikan kabar baik itu kepada ayahnya.

Wright Bersaudara terus mempelajari dan menguji desain baru. Mereka ingin membuat Flyer mereka lebih baik dan mulai mengajari orang lain untuk terbang. Bahkan, mereka membuka sekolah terbang sendiri serta mendirikan perusahaan dengan Wilbur sebagai pemimpinnya.

Sebenarnya ada banyak penelitian atau penemu pesawat terbang, tetapi tidak diragukan lagi kejeniusan Wright bersaudara lah yang mempelopori penemuan pesawat terbang yang lebih komprehensif. Penemuan pesawat yang dilakukan mereka telah mewujudkan mimpi manusia selama bertahun-tahun.