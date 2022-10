JAKARTA - Terjadinya berbagai perubahan di kawasan Indo-Pasifik dan dunia mendorong negara-negara ASEAN untuk dapat memperkuat kemitraan dengan negara-negara di kawasan, termasuk India. Sebagai salah satu mitra dialog ASEAN di bidang sosial budaya, India merupakan salah satu mitra strategis ASEAN dalam penguatan kapasitas iptek di kawasan.

Setelah menjalin hubungan dengan ASEAN pada 1992, ASEAN dan India menjadi mitra strategis pada 2012. Kerjasama ASEAN - India berlanjut di berbagai sektor termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam memperkuat kemitraan dan merayakan 30 tahun kemitraan ASEAN-India, Komite ASEAN untuk Sains, Teknologi dan Inovasi (COSTI), bekerja sama dengan Departemen Sains dan Teknologi (DST), Pemerintah India, melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Start-up Incubation and Innovation Center (SIIC) IIT Kanpur meluncurkan 1st ASEAN-India Start-up Festival 2022 yang didukung oleh ASEAN India Science and Technology Development Fund bersamaan dengan InaRIE 2022.

Inisiatif ini terdiri dari empat acara utama yaitu pameran startup; seminar dan talkshow; Pertemuan G2G dan pertemuan B2B serta pertempuran lapangan startup.

Acara ini juga menjadi bagian dari Indonesia Research and Innovation Expo (InaRIE) 2022. Pemenang Start-up Pitch Battle dalam festival tersebut diumumkan hari ini. Pengumuman pemenang dapat disaksilan dalam penutupan InaRIE 2022 melalui kanal YouTube BRIN Indonesia

ASEAN-India Startup Festival 2022 merupakan inisiatif unggulan untuk merayakan ulang tahun ke-30 kemitraan ASEAN-India. Festival ini akan memperingati dan memperkuat kerja sama dan kolaborasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antara negara-negara ASEAN dan India, sebagaimana telah dicanangkan dalam Rencana Aksi Kemitraan ASEAN-India untuk perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran bersama (2021-2025).

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko mengatakan, penelitian dan inovasi khususnya di startup dan usaha kecil dan menengah, memainkan peran kunci sebagai mesin utama perekonomian selama pasca-pandemi. “BRIN dan mitra kolaboratif berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi timbal balik mereka dalam menjembatani penemuan dengan inovasi melalui keterlibatan global,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Ekonomi ASEAN, Satvinder Singh menyampaikan bahwa ASEAN memiliki ekosistem startup yang dinamis dan menjanjikan.

“Meskipun pandemi, tahun lalu kami menyambut 25 unicorn baru sebagai startup terbesar yang muncul di ASEAN, dengan valuasi gabungan mereka sebesar USD 55,4 miliar,” jelasnya.

“Ini adalah bukti kepercayaan investor yang bertahan lama terhadap startup lokal kami. Keberhasilan penyelenggaraan The 1st ASEAN-India Start-up Festival melihat peluang untuk lebih memperkuat kerja sama ASEAN-India untuk mempercepat ekonomi startup," lanjutnya.

Duta Besar India untuk ASEAN Jayant Khobragade menunjukkan bahwa India telah muncul sebagai ekosistem terbesar ke-3 untuk startup secara global dengan lebih dari 77.000 startup yang diakui di seluruh negeri. Startup ini bertujuan untuk memberikan solusi kolektif di 56 sektor industri yang beragam dengan 13% dari layanan TI, 9% perawatan kesehatan, 7% pendidikan, dll. Ini telah menyebabkan pertumbuhan unicorn yang eksponensial di India.

Pada September 2022, India adalah rumah bagi 107 unicorn dengan nilai total USD 340 miliar. Dari total jumlah unicorn, 44 lahir pada tahun 2021 dengan nilai USD 93 miliar dan 21 unicorn sejauh ini pada tahun 2022 dengan nilai USD 26,99 miliar. India dengan demikian telah menjadi tempat berkembangnya startup.

Pemenang Start-up Pitch Battle dalam ASEAN India Start-up Festival 2022

ASEAN-India Start-up Festival 2022 mempertemukan para pemain kunci yang terlibat dalam pengembangan ekosistem startup, yaitu pejabat pemerintah, startup, lembaga penelitian, universitas, penemu dan inovator, serta lembaga keuangan lainnya. Festival ini merupakan platform yang bagus untuk delegasi yang berpartisipasi dari ASEAN dan India untuk memperluas ekosistem startup nasional ke jaringan global, terhubung dengan bisnis dan investor dari kancah internasional dan lebih memperkuat hubungan lintas batas dengan negara-negara ASEAN di bidang sains dan teknologi .

Dari 240 total booth di InaRIE, 60 booth diisi ASEAN-India startup companies. Dalam waktu 3 hari, pengunjung InaRIE diperkirakan mencapai 8000. Selain pameran, InaRIE menyajikan workshop, seminar, talkshow. ASEAN-India Start-up Festival di dalamnya juga mengadakan interactive approach and pitch battle between start up (dengan total hadiah sebesar USD 7.500), serta bisnis to bisnis meeting dan govermental meeting untuk menindaklanjuti kolaborasi antar startup di antara negara ASEAN.

Pemenang dari Start-up Pitch Battle adalah Netra (startup company dari Indonesia yang bergerak dibidang Jaringan Internet-Of-Things (Iot) Berbasis Satelit Konstelasi. Netra Space bekerjasama dengan Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN hadir untuk menawarkan sistem komunikasi data berbasis satelit yang terjangkau, aman, hemat energi, dan mudah digunakan. Solusi ini ditujukan bagi aktivitas pada sektor-sektor seperti perkebunan, perikanan, pertambangan, dan migas yang berada di lokasi belum terjamah jaringan seluler atau biasa disebut dengan blind spot. Pada sektor-sektor ini, sering kali tidak ada pilihan lain selain menggunakan satelit dalam hal telekomunikasi.

Pemenang kedua diraih Xfinito, pemenang ketiga adalah SPIKE Architectonics, pemenang keempat NovoEarth, dan pemenang kelima diraih ELSA Corp. Xfinito menawarkan solusi analitik telemedicine yang hebat di bidang kesehatan dengan teknologi multisektor terintegrasi. Arsitek SPIKE membuat microneedle khusus untuk pengiriman transdermal bahan aktif. NovoEarth menggunakan teknologi canggih, untuk mengembangkan NovoPolymer dari limbah industri, pelet biopolimer 100% kompos pertama di India. ELSA Corp menerapkan teknologi dan desain untuk memungkinkan orang di seluruh dunia berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

Suksesnya The 1st Asean India Start-up festival 2022 ini diharapkan membuka kolaborasi lebih kuat dalam penyelenggaraan 2nd Asean India Startup Festival yang rencananya akan diselenggarakan di India tahun 2023.