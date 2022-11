AMERIKA menyediakan sekitar $400 juta bantuan keamanan untuk Ukraina di saat perang melawan invasi Rusia memasuki bulan kesembilan.

Departemen Pertahanan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan, paket bantuan terbaru itu “menegaskan tekad AS yang secara berkelanjutan mendukung Ukraina untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak mereka, selain juga membangun kapasitas Angkatan Bersenjata Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya dalam jangka panjang.”

Hingga kini AS telah memberi lebih dari $18,2 miliar ke Ukraina sejak awal “invasi brutal dan tak beralasan Rusia pada 24 Februari,” bunyi pernyataan itu.

Bantuan militer AS termasuk perbaikan rudal pertahanan udara HAWK, pendanaan untuk 45 Tank T-72B yang diperbaharui dengan optik canggih, komunikasi, kendaraan lapis baja, perahu, dll.

Dalam pidato pada Jumat (4/11) malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berterima kasih kepada Amerika atas bantuan militer terbarunya dan pada hibah kendaraan lapis baja pada khususnya karena “kami sangat perlu bergerak maju ke depan.”

Sebagian anggota Partai Republik menunjukkan bahwa mereka akan berusaha mengurangi bantuan AS ke Ukraina, jika mereka memenangkan kendali Kongres AS dalam pemilu paruh waktu pada 8 November nanti. Bulan lalu, Kevin McCarthy, Republikan di DPR AS mengatakan, orang Amerika seharusnya tidak "menulis cek kosong" untuk Ukraina.

(kha)