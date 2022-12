FINLANDIA – Perdana Menteri (PM) Finlandia Sanna Marin mengatakan Eropa "tidak cukup kuat" untuk menghadapi invasi Rusia ke Ukraina sendirian, dan harus bergantung pada dukungan Amerika Serikat (AS).

Dalam kunjungan ke Australia, pemimpin anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang tertunda itu mengatakan pertahanan Eropa harus diperkuat.

"Saya harus sangat jujur kepada Anda, Eropa tidak cukup kuat saat ini," katanya, dikutip BBC.

Baca juga: Menlu Rusia Keluhkan Eropa Tidak Tawarkan Hal Konkret dalam Mediasi dengan Ukraina

"Kita akan berada dalam masalah tanpa Amerika Serikat,” lanjutnya.

"Amerika Serikat telah memberikan banyak senjata, banyak bantuan keuangan, banyak bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan Eropa belum cukup kuat,” terangnya saat berbicara di Lowy Institute di Sydney pada Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Meski Ukraina Unggul di Medan Perang, NATO Peringatkan Barat Tak Remehkan Rusia

AS sejauh ini merupakan penyedia bantuan militer terbesar ke Ukraina. Menurut sebuah penelitian bulan lalu oleh House of Commons Inggris, sejak dimulainya perang pada Februari lalu, AS telah berkomitmen bantuan dana sebesar USD18,6 miliar (Rp286 triliun) sebagai dukungan ke Ukraina.

Kiel Institute for the World Economy menyatakan donor terbesar kedua adalah Uni Eropa (UE), diikuti oleh Inggris. Tapi kontribusi mereka ‘dikerdilkan’ oleh AS.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Dan dengan menipisnya stok militer negara-negara Eropa karena mereka memasok Ukraina, Marin mengatakan lebih banyak yang harus dilakukan untuk meningkatkan pertahanan Eropa. Dia menambahkan bahwa Eropa harus memastikan bahwa mereka membangun kemampuan tersebut dalam hal pertahanan Eropa, industri pertahanan Eropa, dan memastikan bahwa Eropa dapat mengatasi berbagai jenis situasi. Selama pembicaraan itu, Marin terus mengkritik upaya beberapa negara Eropa untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia dalam beberapa dekade terakhir. "Untuk waktu yang lama, Eropa sedang membangun strategi untuk Rusia... untuk membeli energi dari Rusia dan untuk menutup hubungan ekonomi itu, dan kami pikir ini akan mencegah perang," katanya. Tapi dia mengatakan pola pikir itu "terbukti sepenuhnya salah". “Negara-negara Eropa seharusnya mendengarkan negara-negara seperti Polandia dan Baltik, yang telah memperingatkan bahwa Rusia tidak peduli dengan ikatan ekonomi mereka, mereka tidak peduli dengan sanksi, mereka tidak peduli dengan semua itu ketika datang untuk menyerang Ukraina,” ungkapnya. Seperti diketahui, sanksi luas telah diberlakukan Uni Eropa (UE) dan AS, antara lain, dengan tujuan membatasi sumber daya yang dimiliki Rusia untuk melanjutkan perang. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump secara teratur mengkritik negara-negara Eropa di NATO karena tidak membelanjakan cukup uang untuk pertahanan. Adapun Finlandia, yang memiliki perbatasan panjang dengan Rusia, secara resmi mendaftar untuk bergabung dengan NATO pada Mei lalu. Protokol aksesi ditandatangani pada Juli lalu, meskipun belum diratifikasi oleh semua anggota lainnya.