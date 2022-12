BANDUNG - Kepolisian di Bandung Raya sudah melakukan berbagai persiapan menyambut malam pergantian tahun 2023. Sejumlah langkah pengamanan diambil agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga di Bandung.

Di Kota Bandung, polisi sudah mendirikan pos penjagaan di setiap perbatasan. Misalnya, perbatasan Kota Bandung dengan Kota Cimahi, Kota Bandung dengan Bandung Barat dan Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung.

"Ada pospam. Jika ada rombongan enggak jelas dihalau," kata KBO Satlantas Polrestabes Bandung, AKP Deden Juandi.

Bahkan, polisi juga akan melakukan pengamanan di sejumlah flyover. Pasalnya, dikhawatirkan masyarakat berhenti di bahu jalan flyover saat tiba waktunya Tahun Baru 2023.

Beberapa flyover yang dijaga di antaranya Flyover Mochtar Kusumaatmadja, Flyover Kiaracondong, Flyover Pelangi, Flyover Laswi, Flyover Supratman, dan Flyover Kopo.

"Terpusat di Flyover Mochtar Kusumaatmadja, karena ikonya di situ," ujar Deden.

Khusus Flyover Mochtar Kusumaatmadja, pihak kepolisian akan memberikan perhatian lebih. Di sana, polisi akan menutup sementara waktu flyover tersebut.

Apabila banyak masyarakat yang berhenti di atas bahu flyover, pihaknya langsung akan mengalihkan arus. Kendaraan dari arah timur misalnya, nanti akan diarahkan ke Dago Cikapayang atau ke Tamansari.

"Sebentar, paling 15 menitan," kata Deden.

Sementara itu, Polresta Bandung akan melakukan pengamanan di 26 titik saat malam perayaan Tahun Baru 2023. Pengamanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di tempat-tempat wisata seperti Pangalengan, Ciwidey dan Cimenyan.

Kapolres Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo mengungkapkan, puluhan pos pengamanan itu didirikan guna menjaga keamanan di malam pergantian tahun. Di samping itu, mengatur juga lalu lintas terkhusus di daerah wisata agar tetap lancar.

"Pos pam disebar di titik-titik rawan maupun tempat wisata,” kata Kusworo.

Polresta Bandung, kata dia, mengerahkan 1.429 personel gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Satpol PP, Dishub, Damkar dan instansi lainnya untuk perayaan tahun baru.

Dikatakan Kusworo, jika dalam perayaan tahun baru itu terjadi tindak pidana, maka kepolisian tidak ragu untuk memberi tindakan tegas bagi para pelanggar.

"Bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa perkelahian atau penganiayaan tentu akan ada pasal hukumannya sendiri sesuai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan 170 terkait pengeroyokan,” ucap Kusworo.

Di tempat lain, Polres Cimahi memberikan atensi khusus kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Sebab kawasan ini sudah menjadi langganan ketika libur akhir tahun tiba, terutama momen pergantian tahun.

Kasat Lantas Polres Cimahi, AKP Sudirianto memprediksi puncak kedatangan wisatawan ke Lembang akan terjadi hari ini, Sabtu 31 Desember 2022.

Oleh karena itu, sejumlah skema rekayasa lalu lintas disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan kunjungan wisatawan, termasuk dengan menempatkan personel di kawasan Lembang.

"Kita sudah tempatkan personel dibantu Sabhara dan TNI. Apabila ada kepadatan, maka cara bertindak (CB) yang dilakukan itu adalah one way. Apabila (one way) tidak mengurangi, akan dilakukan pengalihan arus," kata Sudirianto.