PERANG antara Rusia dan Ukraina belum juga usai. Sejak awal Februari 2022, Rusia melakukan serangan dengan intensitas tinggi ke Ukraina dan belum memperlihatkan tanda-tanda usai hingga kini.

Berbagai negara Barat memberikan bantuan militernya kepada Ukraina, tak terkecuali Amerika Serikat (AS). Berikut adalah 4 alutsista yang diberikan AS kepada Ukraina.

1. Tank Bradley

AS disebut akan mengirimkan kendaraan tempur Bradley ke Ukraina dalam upaya melawan Rusia. Melansir laman VOA, hal itu diumumkan langsung oleh pemerintah pada awal Januari 2023. Diketahui, Angkatan Darat AS memiliki ribuan unit Bradley. Namun, jumlah pasti Bradley yang akan dikirim ke Ukraina belum bisa dipastikan.

Tank Bradley merupakan senjata canggih yang bisa digunakan untuk mengintai beragam medan perang. Bradley memiliki kemampuan untuk memindahkan pasukan ke tempat yang lebih aman. Hadirnya Bradley diharapkan mampu membantu Ukraina dan menambah kemampuannya di medan perang.

2. Tank Stryker

Alutsista selanjutnya yang dikirimkan AS adalah kendaraan tempur lapis baja Stryker. Pemerintah AS menyatakan bahwa akan mengirimkan 90 Stryker ke Ukraina pada Januari 2023. Pengiriman Stryker akan bersamaan dengan dikirimkannya Bradley. Sementara itu, AS memiliki 18 varian Stryker berbeda dengan fungsi mengangkut tentara infanteri ke dalam dan luar lapangan pertempuran.

Varian lainnya juga bisa digunakan untuk membawa senjata mortir 120 mm. AS pertama kali menggunakan Stryker pada tahun 2003, di pertempuran Irak. Tank ini mampu melaju dengan kecepatan 60 mil per jam.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

3. Tank M1 Abrams Presiden AS, Joe Biden, sudah menyetujui pengiriman tank M1 Abrams ke Ukraina. Melansir The Guardian, jumlah tank jenis tersebut yang akan dikirim ke Ukraina sebanyak 31 unit. Pengiriman itu dilakukan dalam rangka melawan agresi militer Rusia. Tank ini memiliki berat 55 ton dan mampu menampung 4 personel. Persenjataan yang dibawa oleh M1 Abrams adalah meriam 105 mm dengan berat tiap slongsongnya 40 lbs. M1 Abrams mulai digunakan di medan tempur oleh AS tahun 1980 4. Rudal RIM-7 Sea Sparrows Rudal RIM-7 Sea Sparrows juga masuk dalam jajaran alutsista yang dikirimkan AS untuk Ukraina. Rudal ini dikirimkan sebagai bentuk pemberian paket bantuan militer terbaru dari Washington. Popular Mechanics menyebut bahwa rudal RIM-7 Sea Sparrows dirancang khusus untuk melindungi kapal induk AS dan kapal-kapal amfibi lainnya dari serangan musuh. Bahkan, rudal ini dikatakan bisa melindungi kota-kota di Ukraina dari serangan Rusia.