WASHINGTON – Seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan sebuah balon pengintai China yang diduga ditembak jatuh oleh AS pada pekan ini mampu mengumpulkan data intelijen dan sinyal komunikasi.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri dalam pengarahan latar belakang mengatakan balon itu dilengkapi dengan beberapa antena yang mampu melakukan operasi pengumpulan intelijen.

Pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan pada Kamis (9/2/2023) bahwa gambar beresolusi tinggi mengungkapkan balon - yang tingginya sekitar 200 kaki (60 meter) - memiliki panel surya besar yang mampu mengoperasikan beberapa sensor pengumpulan intelijen aktif serta antena yang dapat mengumpulkan data. dan komunikasi geo-lokasi.

Dia mengatakan AS sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan terhadap kelompok yang terkait dengan pemerintah China yang terlibat dalam penerbangan balon itu.

Informasi pemerintah AS terbaru menunjukkan bahwa pesawat itu memang sejenis balon pengintai.

“Jenis antena dimaksudkan untuk teknologi pengawasan dan ini bukan sesuatu yang Anda harapkan untuk semua jenis misi ilmiah,” kata Dr Gregory Falco, asisten profesor di Departemen Teknik Sipil dan Sistem Universitas Johns Hopkins.

Dr Falco mengatakan panel surya balon yang besar serta fakta bahwa ia dapat melayang di atas wilayah udara AS untuk jangka waktu yang lama sangat memprihatinkan.

"Mereka memiliki sistem bertenaga tinggi yang dapat melakukan banyak relai data," terangnya.

"Saya tidak tahu persis apa yang mereka kumpulkan, tetapi semua mekanik ada di sana untuk mengembalikan banyak data ke satelit mereka,” lanjutnya.

Para ahli mengatakan masih belum mengetahui dengan pasti jenis data apa yang mungkin coba dikumpulkan China dalam misi balon. Namun Matt Kroenig, Direktur senior Pusat Strategi dan Keamanan Scowcroft di Dewan Atlantik mengatakan balon ini mungkin telah mencegat radio, ponsel, dan komunikasi lain dari pangkalan militer yang dilintasinya.

Dr Kroenig mengatakan AS mungkin telah mengambil tindakan balasan untuk mencegah China mengumpulkan data, termasuk peralatan pengacau.

FBI mengatakan bahwa laboratoriumnya membantu memproses puing-puing yang telah terkumpul, yang sejauh ini termasuk bagian dari kanopi balon, kabel dan komponen elektronik yang dikumpulkan dari permukaan laut.

Sebagian besar "muatan" balon - yang kemungkinan akan mencakup peralatan pengawasan dan barang-barang lain yang menarik bagi penyelidik - tetap berada di bawah air di lepas pantai Carolina Selatan. Para pejabat memperingatkan bahwa pemrosesan rongsokan bisa memakan waktu lama, yang bisa diperpanjang karena kondisi cuaca buruk.

Pada Kamis (9/2/2023), anggota parlemen AS mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang mengutuk China atas balon tersebut.

Anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat menyebut balon itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan AS ketika badan tersebut memberikan suara 419 banding 0 pada Kamis (9/2/2023) pagi untuk mengutuk penggunaannya.

Kemunculannya di wilayah udara AS telah memicu krisis diplomatik dan menyebabkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan perjalanan ke China - pertemuan tingkat tinggi pertama AS-China di sana dalam beberapa tahun. Militer AS menggunakan jet tempur untuk menembak jatuh balon di atas Samudra Atlantik selama akhir pekan.

China membantah balon itu digunakan untuk tujuan mata-mata dan hanya digunakan untuk perangkat cuaca yang tersesat.

Namun, AS, bagaimanapun, percaya balon itu adalah bagian dari armada balon pengintai yang lebih luas yang telah menjangkau lima benua.

China pada Kamis (9/2/2023) mengatakan tidak mengetahui adanya armada balon pengintai yang lebih luas.

“Klaim itu mungkin bagian dari perang informasi dan opini publik yang dilakukan AS terhadap China", kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning.

China juga membidik Presiden AS Joe Biden setelah dia mengatakan selama wawancara dengan PBS bahwa pemimpin China Xi Jinping menghadapi "masalah besar".

“Pernyataan itu sangat tidak bertanggung jawab dan melanggar protokol diplomatik dasar,” terangnya.