JAKARTA - Sosok jenderal di medan tempur sangatlah dibutuhkan untuk memimpin pasukannya.

Tak hanya itu, beragam siasat perang juga harus dikuasai sehingga tidak salah dalam mengambil keputusan penting.

Dalam sejarah tercatat beberapa jenderal yang ditakuti di dunia karena sepak terjangnya. Siapa saja mereka? Simak selengkapnya di sini!

1. Julius Caesar

Julius Caesar merupakan seorang jenderal terkenal dan politikus asal Kerajaan Roma. Melansir laman National Geographic, Caesar berasal dari keluarga bangsawan, yang lahir pada 13 Juli 100 SM. Sebelum menjadi jenderal, ia sudah terlebih dahulu bermain di panggung politik dengan menjadi gubernur salah satu provinsi di Romawi.

Ketika menjadi seorang jenderal, Caesar terkenal karena memenangi pertempuran Alesia dan penaklukan Galia. Ia juga menjadi tokoh yang paling ditakuti kala itu. Setelahnya, Caesar diangkat sebagai konsultan di Triumvirate Romawi bersama Marcus Licinios Crassus dan Pompeius Agung.

Satu hal yang terkenal dari Caesar adalah ia menyebut dirinya sebagai diktator sepanjang masa untuk Romawi. Julius Caesar tewas pada tahun 44 SM setelah ditikam oleh lawan politiknya di Romawi.

2. Napoleon Bonaparte

Jenderal yang ditakuti dunia selanjutnya adalah Napoleon Bonaparte. Jenderal asal Prancis ini lahir di Ajaccio, 15 Agustus 1769.

Ia terkenal karena memimpin berbagai perang di Eropa. Namanya kuat di ingatan sebagai tokoh paling terkenal dalam sejarah Barat.

Perang Napoleon merupakan perang besar yang terjadi pada abad ke-19, di bawah perintah Napoleon Bonaparte.

Disebutkan dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2016) bertajuk ‘Sejarah Perang Napoleon: Pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi Untuk Pemenang Perang’, perang ini merupakan serangkaian perang antara kekuatan Prancis dan sekutunya yang berhadapan dengan berbagai negara Eropa lainnya.

Perang ini menghasilkan hegemoni Prancis di Eropa. Napoleon adalah Kaisar Prancis pada tahun 1806 hingga 1814, yang menerapkan perang melawan Inggris melalui blokade ekonomi.

Selain terkenal karena kepiawaiannya sebagai seorang jenderal, Napoleon adalah sosok yang sangat memperjuangkan pendidikan dan banyak mendirikan sekolah.

Ia juga berjuang untuk orang-orang Yahudi. Napoleon meninggal dunia pada 5 Mei 1821, ketika diasingkan di pulau terpencil di wilayah Samudera Atlantik.

3. John Joseph Pershing

John Joseph Pershing adalah seorang jenderal asal Amerika Serikat (AS) yang terkenal dengan nama Black Jack.

Ia lahir di Missouri, 13 September 1860 dan wafat pada 15 Juli 1948 di Washington DC. Pershing merupakan satu-satunya tentara di dunia dengan pangkat jenderal bintang 6.

Jasa-jasanya sangat besar bagi AS selama Perang Dunia I, yang berlangsung tahun 1914 sampai tahun 1918.

Ia dipercaya sebagai komandan pasukan ekspedisi selama perang dan dianugerahi pangkat jenderal bintang 6 setelahnya. Salah satu hal yang membuat Pershing ditakuti adalah karena ia menentang adanya gencatan senjata.

Baginya, perang harus tetap berlangsung sampai Jerman menyerah. Sebagai orang berpengaruh di tubuh militer AS, Pershing menjadi guru bagi para juniornya yang kelak menjadi jenderal terkenal di laga Perang Dunia II.

Sebut saja, Omar Bradley, George C Marshall, dan Dwight D. Eisenhower. Pada tahun 1932, Pershing mendapatkan hadiah Pulitzer atas memoarnya bertajuk “My Experiences in the World War”.

4. George S. Patton

Masih dari Amerika Serikat, jenderal lain yang juga terkenal dan ditakuti adalah George S. Patton.

Pria kelahiran California tahun 1885 ini menjabat sebagai asisten John Pershing selama Perang Dunia I dan memimpin brigade tank. Selama berkiprah di dunia militer, Patton meningkatkan kapasitas kendaraan lapis baja AS.

Ketika Perang Dunia 2, ia menjadi salah satu komandan militer terkenal sekaligus ditakuti.

Beberapa pertempuran yang berhasil dimenangkannya adalah di Afrika Utara, Normadia, dan Sisilia. Patton memimpin anak buahnya ketika melawan Jerman di tahun 1945. Bersama pasukannya, Patton dikenal sebagai sosok yang agresif dan sangat disiplin.

Ia tak ragu menampar anak buahnya yang kelelahan selama perang. Jenderal yang ditakuti ini tewas dalam sebuah kecelakaan mobil pada 21 Desember 1945 di Jerman.