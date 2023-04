BOSTON – Anggota tentara cadangan Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) Jack Teixeira, yang dituduh membocorkan intelijen rahasia dan dokumen pertahanan telah secara resmi didakwa saat hadir perdana di pengadilan di Boston, Amerika Serikat (AS).

Teixeira , 21, mengenakan borgol dan seragam penjara saat dia berdiri di hadapan seorang hakim federal pada Jumat (14/4/2023).

Setelah teriakan "Love You, Jack" dari seseorang di ruang sidang, terdakwa menjawab "Love you too, Dad.”

Teixeira menghadapi hingga 15 tahun penjara atas tuduhan transmisi informasi pertahanan yang tidak sah.

Dia juga didakwa dengan penghapusan dan retensi dokumen rahasia yang tidak sah.

Dikutip BBC, anggota Penerbang ini menghadapi hukuman 10 tahun penjara untuk tuduhan pertama, dan hingga lima tahun penjara untuk yang kedua.

Lusinan dokumen yang bocor telah mengungkapkan penilaian perang AS di Ukraina serta rahasia sensitif tentang sekutu Amerika.

Kebocoran dokumen ini telah membuat banyak orang terkejut dan khawatir akan keamanan informasi rahasia. Teixeira ditangkap oleh agen -agen FBI bersenjata di rumah keluarganya di Massachusetts pada Kamis (13/4/2023). Hakim memutuskan bahwa tersangka memenuhi syarat untuk pembela umum - seorang pengacara yang dipekerjakan dengan biaya publik dalam persidangan pidana untuk orang -orang yang tidak mampu membayar biaya hukum. Teixeira berada tetap dalam tahanan.

