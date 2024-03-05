Anggota Garda Nasional AS Mengaku Bersalah Bocorkan Dokumen Rahasia Negara, Terancam 16 Tahun Penjara

Anggota Garda Nasional AS mengaku bersalah karena bocorkan dokumen rahasia Pentagon (Foto: Reuters)

WASHINGTION - Seorang anggota Garda Nasional Udara telah mengaku bersalah karena memposting lusinan dokumen rahasia secara online dalam salah satu kebocoran intelijen paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa merekomendasikan Jack Teixeira, 22 tahun, dijatuhi hukuman hingga 16 tahun delapan bulan penjara.

Saat bekerja di pangkalan Air National Guard, dia memposting dokumen ke Discord, sebuah platform yang populer di kalangan gamer.

Materinya mencakup peta, citra satelit, dan informasi intelijen tentang sekutu AS.

Teixeira mengaku bersalah atas enam dakwaan penyimpanan dan transmisi informasi pertahanan nasional yang disengaja di pengadilan federal AS di Boston pada Senin (4/3/2024).

Setiap dakwaan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Namun, berdasarkan ketentuan kesepakatan pembelaan, jaksa mengatakan mereka akan meminta hukuman 200 bulan penjara, yang Teixeira setuju untuk tidak ditentang.

Minimal, dia akan menjalani hukuman 11 tahun dan membayar denda sebesar USD50.000. Teixeira juga setuju untuk ditanyai oleh pejabat intelijen dan pertahanan.

Selama sidang dia berbicara singkat untuk mengkonfirmasi persetujuannya terhadap kesepakatan pembelaan.

Jaksa AS Joshua Levy mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah sedang mengupayakan hukuman yang sangat serius untuk mengirimkan pesan pencegahan yang kuat.