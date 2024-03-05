Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Anggota Garda Nasional AS Mengaku Bersalah Bocorkan Dokumen Rahasia Negara, Terancam 16 Tahun Penjara

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |08:21 WIB
Anggota Garda Nasional AS Mengaku Bersalah Bocorkan Dokumen Rahasia Negara, Terancam 16 Tahun Penjara
Anggota Garda Nasional AS mengaku bersalah karena bocorkan dokumen rahasia Pentagon (Foto: Reuters)
A
A
A

WASHINGTION - Seorang anggota Garda Nasional Udara telah mengaku bersalah karena memposting lusinan dokumen rahasia secara online dalam salah satu kebocoran intelijen paling terkenal dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa merekomendasikan Jack Teixeira, 22 tahun, dijatuhi hukuman hingga 16 tahun delapan bulan penjara.

Saat bekerja di pangkalan Air National Guard, dia memposting dokumen ke Discord, sebuah platform yang populer di kalangan gamer.

Materinya mencakup peta, citra satelit, dan informasi intelijen tentang sekutu AS.

Teixeira mengaku bersalah atas enam dakwaan penyimpanan dan transmisi informasi pertahanan nasional yang disengaja di pengadilan federal AS di Boston pada Senin (4/3/2024).

Setiap dakwaan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Namun, berdasarkan ketentuan kesepakatan pembelaan, jaksa mengatakan mereka akan meminta hukuman 200 bulan penjara, yang Teixeira setuju untuk tidak ditentang.

Minimal, dia akan menjalani hukuman 11 tahun dan membayar denda sebesar USD50.000. Teixeira juga setuju untuk ditanyai oleh pejabat intelijen dan pertahanan.

Selama sidang dia berbicara singkat untuk mengkonfirmasi persetujuannya terhadap kesepakatan pembelaan.

Jaksa AS Joshua Levy mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah sedang mengupayakan hukuman yang sangat serius untuk mengirimkan pesan pencegahan yang kuat.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/18/2937302/angkatan-udara-as-menghukum-15-petugas-garda-nasional-karena-kebocoran-dokumen-rahasia-z3yyphqNL3.jpg
Angkatan Udara AS Menghukum 15 Petugas Garda Nasional karena Kebocoran Dokumen Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/18/2799098/pembocor-dokumen-rahasia-as-berhasil-ditangkap-biden-puji-aparat-ucapkan-terima-kasih-N8vBRxInWh.jpg
Pembocor Dokumen Rahasia AS Berhasil Ditangkap, Biden Puji Aparat Ucapkan Terima Kasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/15/18/2799089/pakai-borgol-dan-baju-tahanan-pelaku-yang-bocorkan-dokumen-rahasia-as-muncul-di-pengadilan-terancam-15-tahun-penjara-pfRFFuMwaa.jpg
Pakai Borgol dan Baju Tahanan, Pembocor Dokumen Rahasia AS Muncul di Pengadilan Terancam 15 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/18/2798433/dokumen-rahasia-as-bocor-biden-angkat-bicara-tegaskan-tak-ada-konsekuensi-besar-e7rg7mGZsF.jpg
Dokumen Rahasia AS Bocor, Biden Angkat Bicara Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/18/2798417/dokumen-rahasia-as-bocor-pemerintah-rusia-berseteru-soal-amunisi-hingga-korban-perang-ukraina-FdwoquZob9.jpg
Dokumen Rahasia AS Bocor, Pemerintah Rusia Berseteru soal Amunisi hingga Korban Perang Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/14/18/2798393/dokumen-rahasia-as-bocor-pelaku-berada-di-bawah-pengawasan-ketat-sebelum-ditangkap-NCiPyG8X2h.jpg
Dokumen Rahasia AS Bocor, Pelaku Berada di Bawah Pengawasan Ketat Sebelum Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement