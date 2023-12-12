Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Angkatan Udara AS Menghukum 15 Petugas Garda Nasional karena Kebocoran Dokumen Rahasia

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |13:32 WIB
Angkatan Udara AS Menghukum 15 Petugas Garda Nasional karena Kebocoran Dokumen Rahasia
Angkatan Udara AS menghukum 15 petugas Garda Nasional karena kebocoran dokumen rahasia (Foto: Facebook)
NEW YORK - Lima belas petugas Garda Nasional Udara Amerika Serikat (AS) telah dihukum karena gagal menghentikan rekan juniornya Jack Teixeira yang diduga membocorkan dokumen rahasia secara online.

Teixeira didakwa dengan enam tuduhan menyimpan dan menyebarkan informasi rahasia.

Sebuah laporan Angkatan Udara mengatakan bahwa para petugas mengetahui aktivitas pencarian intelijennya dan gagal menghentikannya.

Dilaporkan juga bahwa tidak ada atasannya yang mengetahui sepenuhnya aktivitas daring Teixeira.

Jaksa penuntut mengatakan Teixeira mengunggah lusinan dokumen rahasia secara online dan merupakan salah satu kebocoran terbesar materi intelijen AS dalam beberapa tahun terakhir.

Teixeira berusia 21 tahun saat ditangkap pada April lalu. Dia bekerja sebagai pekerja harian dalam operasi pertahanan dunia maya, pekerjaan dengan peringkat yang relatif rendah di Sayap Intelijen ke-102 Garda Nasional Udara.

Dia bermarkas di Pangkalan Garda Nasional Udara Otis di Cape Cod, sekitar satu jam lebih di selatan Boston, Massachusetts.

Menurut laporan Inspektur Jenderal Angkatan Udara yang dipublikasikan pada Senin (11/12/2023), para pemimpin di unit tersebut mengetahui hingga empat kejadian aktivitas yang dipertanyakan yang dilakukan Teixeira yang melibatkan aksesnya terhadap materi rahasia.

