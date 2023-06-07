Tahukah Kamu Kenapa Rusia dan Ukraina Berperang? Ternyata Ini Alasannya

JAKARTA-Tahukah kamu kenapa Rusia dan Ukraina berperang dikarenakan ada alasan tertentu. Perang ini terjadi setelah ketegangan yang kian meningkat selama berbulan-bulan antara kedua negara. Adapun perselisihan keduanya terjadi sudah sangat lama.

Tahukah kamu kenapa Rusia dan Ukraina berperang berawal dari Presiden Ukraina pro Moskow Viktor Janukovich digulingkan dari kekuasaan oleh protes massal di ibukota Kiev. Sebelumnya, Janukovich menolak menandatangani perjanjian asosiasi Ukraina dan Uni Eropa atas tekanan Rusia.

Penolakan itu membangkitkan kemarahan banyak warga yang sudah bergembira akan masuk Uni Eropa. Apalagi banyak tuduhan tentang korupsi para pejabat pemerintahan, termasuk Viktor Janukovich, yang akhirnya melarikan diri ke Rusia.

Hingga, Rusia pun membalas dengan mengirim pasukan ke Semenanjung Krimea. Setelah menguasai Krimea, Rusia mengobarkan pemberontakan separatis di kawasan Ukraina Timur yang sebagian besar warganya berbahasa Rusia, yang dikenal sebagai wilayah Donbas, dengan mengirim persenjataan kepada kubu separatis.