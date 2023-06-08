Kisah Ki Bagus Hadikusumo, Dikira Punya Ajian Lantaran Tak Luka Diberondong Peluru

YOGYAKARTA – Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh Islam terkenal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, juga terlibat dalam proses pembahasan Pancasila. Uniknya, Ki Bagus, yang juga dikenal sebagai cendekiawan pernah dikira memiliki aji-ajian yang membuatnya kebal peluru.

Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, 16 Oktober 2019, dugaan ini muncul setelah Ki Bagus yang kala itu menjabat sebagai anggota Parlemen Pusat Republik Indonesia selamat dari berondongan peluru saat kereta yang ditumpanginya diserang gerombolan penjahat.

Menurut buku “Derita Seorang Pemimpin”, Ki Bagus yang tinggal di Yogyakarta, bepergian dengan kereta untuk menghadiri sidang Parlemen. Namun, sebelum sampai di Jakarta, kereta yang ditumpagi Ki Bagus dihadang segerombolan penjahat yang kemudian dengan membabi-buta kereta tersebut dihujani peluru.

BACA JUGA: Beberapa Tokoh Islam yang Terlibat dalam Perumusan Pancasila

Kejadian itu membuat semua penumpang panik dan segera tiarap di lantai kereta, menjerit ketakutan. Namun, Ki Bagus yang duduk di dekat jendela tidak bergeming dan tetap santai meski peluru yang berdesing membuat Tas dan beberapa barang yang diletakkan di tempat barang di atas kepalanya hancur dan berserakan.

Bahkan, peluru juga mengenai dan melubangi peci yang dikenakan Ki Bagus, membuat benda itu terpental dari kepalanya. Tas Ki Bagus juga berlubang terkena berondongan peluru yang dilepaskan para penjahat.