Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Ki Bagus Hadikusumo, Dikira Punya Ajian Lantaran Tak Luka Diberondong Peluru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |06:05 WIB
Kisah Ki Bagus Hadikusumo, Dikira Punya Ajian Lantaran Tak Luka Diberondong Peluru
Ki Bagus Hadikusumo. (Foto: Wikipedia)
A
A
A

YOGYAKARTA – Ki Bagus Hadikusumo adalah seorang tokoh Islam terkenal Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah, juga terlibat dalam proses pembahasan Pancasila. Uniknya, Ki Bagus, yang juga dikenal sebagai cendekiawan pernah dikira memiliki aji-ajian yang membuatnya kebal peluru.

Dilansir dari laman resmi Muhammadiyah, 16 Oktober 2019, dugaan ini muncul setelah Ki Bagus yang kala itu menjabat sebagai anggota Parlemen Pusat Republik Indonesia selamat dari berondongan peluru saat kereta yang ditumpanginya diserang gerombolan penjahat.

Menurut buku “Derita Seorang Pemimpin”, Ki Bagus yang tinggal di Yogyakarta, bepergian dengan kereta untuk menghadiri sidang Parlemen. Namun, sebelum sampai di Jakarta, kereta yang ditumpagi Ki Bagus dihadang segerombolan penjahat yang kemudian dengan membabi-buta kereta tersebut dihujani peluru.

Kejadian itu membuat semua penumpang panik dan segera tiarap di lantai kereta, menjerit ketakutan. Namun, Ki Bagus yang duduk di dekat jendela tidak bergeming dan tetap santai meski peluru yang berdesing membuat Tas dan beberapa barang yang diletakkan di tempat barang di atas kepalanya hancur dan berserakan.

Bahkan, peluru juga mengenai dan melubangi peci yang dikenakan Ki Bagus, membuat benda itu terpental dari kepalanya. Tas Ki Bagus juga berlubang terkena berondongan peluru yang dilepaskan para penjahat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/30/337/3015374/kisah-hidup-sederhana-letjen-yogie-s-memet-rajin-ke-masjid-dan-larang-istri-pakai-mobil-dinas-ahkB9FrXMu.jpeg
Kisah Hidup Sederhana Letjen Yogie S Memet, Rajin ke Masjid dan Larang Istri Pakai Mobil Dinas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/337/3013493/ikaluin-award-serahkan-lifetime-achievement-kepada-cak-nur-dph1LYBKZ9.jpeg
IKALUIN Award Serahkan Lifetime Achievement kepada Cak Nur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/337/3012447/sosok-jenderal-tni-paling-akhir-tinggalkan-timor-timur-kemasi-bendera-merah-putih-RBRHRpoUp3.jpeg
Sosok Jenderal TNI Paling Akhir Tinggalkan Timor Timur, Kemasi Bendera Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/337/3010816/ternyata-lb-moerdani-pernah-menimba-ilmu-pendidikan-intelijen-di-pangkalan-us-navy-bnqc8wQLfx.jpg
Ternyata LB Moerdani Pernah Menimba Ilmu Pendidikan Intelijen di Pangkalan US Navy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/337/3009065/sosok-unsmiling-general-yang-melegenda-kiprahnya-di-bidang-intelijen-bukan-kaleng-kaleng-qSt7EtZLos.jpeg
Sosok Unsmiling General yang Melegenda, Kiprahnya di Bidang Intelijen Bukan Kaleng-Kaleng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/16/18/2939936/kisah-sulaiman-al-rajhi-milarder-dermawan-arab-saudi-yang-sumbangkan-dua-pertiga-hartanya-untuk-amal-1UOC4TGU3Z.jpg
Kisah Sulaiman Al-Rajhi Milarder Dermawan Arab Saudi yang Sumbangkan Dua Pertiga Hartanya untuk Amal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement