Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lawang Sewu, Gedung Tua dan Keangkeran yang Tertinggal

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |05:02 WIB
Lawang Sewu, Gedung Tua dan Keangkeran yang Tertinggal
Lawang Sewu (foto: dok Okezone)
A
A
A

LAWANG SEWU, sebuah gedung tua yang sudah berusia ratusan tahun itu meninggalkan banyak kisah-kisah mistis dan angker.

Gedung tua ini sekarang berada di bawah naungan PT Kereta Api (KAI) Persero, tepatnya di bawah Unit Pelestarian Benda dan Bangunan Bersejarah. KAI sendiri berupaya keras untuk menghilangkan kesan seram pada bangunan yang pertama kali dibuat pada 27 Februari 1904.

Disebut Lawang Sewu konon artinya adalah “Seribu Pintu”. Menilik sejarahnya, bangunan ini didirikan di zaman kolonialisme Belanda, tentu saja bangunannya juga dibuat oleh arsitek asal Negeri Tulip tersebut.

Adalah Cosman Citroen dari Firma Arsitektur JF Klinkhamer and BJ Quindag. Citroen merancang Lawang Sewu dengan desain bergaya “Hindia Baru” untuk Kantor Pusat Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) atau Maskapai Perkeretaapian Hindia Belanda.

Bangunannya sudah bisa digunakan pada 1 Juli 1907, tapi baru benar-benar rampung bangunan utama dan beberapa bangunan lain di kompleks itu baru pada 1919. Lokasinya berada di tengah-tengah Kota Semarang , tepatnya Wilhelminaplein (kini Bundaran Tugu Muda) dan tak jauh dari Stasiun Besar Tawang yang awalnya, juga dijadikan Kantor Pusat NIS.

Ya, ternyata awalnya Lawang Sewu itu hanya sekadar kantor perkeretaapian Belanda dan sedianya tak menyimpan kisah-kisah menakutkan sama sekali. Namun horor di tempat itu lahir akibat era pendudukan Jepang sejak 1942.

Banyak kejadian-kejadian yang mengerikan lahir di tempat itu, sejak Lawang Sewu dijadikan salah satu basis terbesar serdadu Dai Nippon (Jepang). Karena selain jadi tempat peristirahatan, gedung itu juga dijadikan tempat menyiksa, membunuh para pemuda pribumi, serta tempat perkosaan, penyiksaan dan pembunuhan kaum wanita pribumi dan “Indo” Belanda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181179//sodetan_jalan-oAZp_large.jpg
Jalan di Semarang Banjir, Kementerian PU Bangun Sodetan Darurat 227 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180898//banjir-RDuH_large.jpg
Belasan Kelurahan di Semarang Masih Terendam Banjir Selama Sepekan Lebih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/612/3165348//marshella-OrxK_large.jpg
Profil Marshella Aprilia, Mantan Pacar Pertama Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/512/3152934//kecelakaan-GEMS_large.jpg
Breaking News! Truk Trailer Tabrak 8 Kendaraan di Semarang, 7 Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/340/3146557//tak_puas_dengan_pelayanan_pria_ini_bunuh_teman_kencan_di_hotel_semarang-6H5z_large.jpg
Tak Puas dengan Pelayanan, Pria Ini Bunuh Teman Kencan di Hotel Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/512/3146197//viral_anak_jalanan_dibuang_ke_banjir_kanal_barat_semarang_ditemukan_meninggal-R9cr_large.jpg
Viral! Anak Jalanan Dibuang ke Banjir Kanal Barat Semarang, Ditemukan Meninggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement