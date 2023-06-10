Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Bripka Andry Curhat Setor ke Atasan, Minta Perlindungan LPSK hingga Jadi DPO

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:02 WIB
4 Fakta Bripka Andry Curhat Setor ke Atasan, Minta Perlindungan LPSK hingga Jadi DPO
Bripka Andry Darma (foto: dok MPI)
A
A
A

BIDANG Propam Polda Riau menahan delapan anggota Polri terkait nyanyian seorang anggota Brimob, Bripka Andry Darma Setiawan mengenai uang setoran ke Kompol P (Petrus), mantan Komandan Batalyon Brimob, B Rokan Hilir.

Mereka yang ditahan adalah Kompol P dan tujuh mantan anggotanya yang saat kejadian masih berdinas di Brimob Rokan Hilir. Berikut sejumlah faktanya:

1. 8 Anggota Ditahan di Tempat Khusus

Ketujuh anggotanya itu juga diduga memberikan setoran untuk Kompol P untuk bisa dinas luar.

"Kedelapan orang itu sudah kita lakukan Pansus (penempatan khusus) mulai kemarin sampai 30 hari ke depan," ucap Kepala Bidang Humas Polda Riau Kombes Nandang Mukmin Wijaya didampingi Kabid Propam Polda Riau Kombes Johanes Setiwam dan Kasubdit Paminal AKBP Fahrian, Jumat (9/6/2023).

Ia menjelaskan, kedelapan anggota Polri itu terdiri atas perwira dan bintara. "Nantinya mereka akan menjalani sidang kode etik. Mereka melanggar terkait penyalahgunaan wewenang," tuturnya.

2. Anggota Bersalah Bakal Ditindak

Kapolda Riau Irjen Iqbal memerintahkan untuk menindak tegas jika ada anggota yang bersalah.

"Pak Kapolda Riau sudah dengan menegaskan untuk menindak tegas anggota yang melanggar aturan," kata Nandang.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
