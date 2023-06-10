Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

4 Fakta WN Korsel Bos Telekomunikasi Bunuh Diri di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |07:17 WIB
4 Fakta WN Korsel Bos Telekomunikasi Bunuh Diri di Depok
WN Korsel ditemukan tewas di Depok. (MPI/Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Seorang warga negara asing (WNA) asal Korea berinisial SSH (55) ditemukan sudah membusuk dengan kondisi tergantung di perumahan elite Raffles Hills Blok EA1 No 15 RT 6 RW 16, Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady membenarkan kejadian bunuh diri di perumahan Raffles Hills Cibubur. Berikut 4 fakta WN Korea ditemukan tewas di Depok, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (10/6/2023) :

1. Ditemukan Karyawan

Salah satu petugas keamanan di RW 16 Raffles Hills Cibubur, Dwiki menyebut, korban gantung diri pada Kamis (8/6/2023) sekira pukul 18.00 WIB. Namun baru ketahuan pada Jumat pagi ketika karyawan hendak bekerja dan dilakukan upaya pendobrakan.

"Ketahuan setelah pukul 08.30 WIB pagi karena karyawan itu udah waktu jam kerja nah akhirnya didobrak oleh karyawannya," kata Dwiki saat ditemui di perumahan elite tersebut, kemarin.

Dwiki menambahkan saat ditemukan dalam posisi gantung diri di sebuah tangga.

"Untuk ditemukan sudah tidak bernyawa apalagi dalam posisi gantung diri. Dibilang kusen, tangga sih jatuhnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187032/mayat-oxak_large.jpg
Tragis! Kepsek SMP di Cilincing Tewas Gantung Diri di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170825/viral-L1qX_large.jpg
Viral! Siswi SMP Berusia 13 Tahun di Jaktim Tewas Gantung Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170031/gantung-fzcG_large.jpg
Geger! Pria Asal Bogor Nekat Gantung Diri Usai Istri Minta Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/512/3161836/mayat-aj18_large.jpg
Tahanan Rutan Semarang Tewas Gantung Diri di Jeruji Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/519/3161773/bunuh_diri-FEY6_large.jpg
Pasutri di Tulungagung Akhiri Hidup dengan Minum Racun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/338/3158486/mayat-QhYz_large.jpg
Polisi Dalami Motif Wanita Lompat dari Lantai 33 Apartemen Tebet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement