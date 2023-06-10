4 Fakta WN Korsel Bos Telekomunikasi Bunuh Diri di Depok

DEPOK - Seorang warga negara asing (WNA) asal Korea berinisial SSH (55) ditemukan sudah membusuk dengan kondisi tergantung di perumahan elite Raffles Hills Blok EA1 No 15 RT 6 RW 16, Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady membenarkan kejadian bunuh diri di perumahan Raffles Hills Cibubur. Berikut 4 fakta WN Korea ditemukan tewas di Depok, sebagaimana dirangkum pada Sabtu (10/6/2023) :

1. Ditemukan Karyawan

Salah satu petugas keamanan di RW 16 Raffles Hills Cibubur, Dwiki menyebut, korban gantung diri pada Kamis (8/6/2023) sekira pukul 18.00 WIB. Namun baru ketahuan pada Jumat pagi ketika karyawan hendak bekerja dan dilakukan upaya pendobrakan.

"Ketahuan setelah pukul 08.30 WIB pagi karena karyawan itu udah waktu jam kerja nah akhirnya didobrak oleh karyawannya," kata Dwiki saat ditemui di perumahan elite tersebut, kemarin.

Dwiki menambahkan saat ditemukan dalam posisi gantung diri di sebuah tangga.

"Untuk ditemukan sudah tidak bernyawa apalagi dalam posisi gantung diri. Dibilang kusen, tangga sih jatuhnya," ucapnya.