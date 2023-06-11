5 Fakta Bunker Narkoba di Kampus Ternama Makassar

KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan mengungkap kasus narkoba di sebuah kampus ternama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pengungkapan tersebut membuat gempar masyarakat, karena polisi menemukan sebuah bunker penyimpanan narkoba.

Namun, polisi enggan mengungkap nama kampus tempat bunker dan narkoba ditemukan dengan pertimbangan untuk pengembangan kasus lebih lanjut. Berikut sejumlah faktanya:

1. Temukan Sejumlah Narkoba di Bunker

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan sebelumnya mengungkap temuan bunker penyimpanan narkoba di salah satu kampus ternama di Kota Makassar.

"Di bunker ada brankas untuk penyimpanan barang bukti dan transaksi narkoba. Informasi terakhir, sebenarnya sudah masuk 3 kilogram di situ dan sudah beredar cukup lama," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Dodi Rahmawan.

2. Polisi Masih Buru Jaringan Narkoba

Saat ditanya wartawan di kampus mana bunker narkoba berada, Dodi belum bersedia menyebutkan karena menunggu momen tertentu dan juga sedang mengejar jaringan yang belum ditangkap.

"Ada jaringan lembaga pemasyarakatan. Jadi, pengembangannya ke lapas. Namun, saya belum sebutkan lokasinya di mana, jangan muncul dulu di media," ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Kombes Dodi Rahmawan.

