Ternate Diguncang Gempa M2,9

JAKARTA - Gempa berkekuatan M2,9 mengguncang Ternate, Maluku Utara, pukul 02.34 WIB, Minggu (11/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 1.24 LU, 126.40 BT atau 119 Km Barat Laut Ternate, Malut. Adapun gempa tersebut berkedalaman 10 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data

(Qur'anul Hidayat)