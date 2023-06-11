Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Resmikan Rumah Pemenangan di Medan, Ganjar Pesan Gunakan Kampanye Positif

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:34 WIB
Resmikan Rumah Pemenangan di Medan, Ganjar Pesan Gunakan Kampanye Positif
A
A
A

MEDAN - Bakal Calon Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meresmikan rumah pemenangan Ganjar Pranowo Sumatera Utara di Jalan Sei Serayu, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Minggu (11/6/2023).

Peresmian rumah pemenangan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kunjungan Ganja ke Sumatera Utara. Sebelumnya Ganjar juga menggelar rapat kordinasi dengan para pengurus dan kader PDIP di Kantor DPD PDIP, Jalan Jamin Ginting Medan.

Ganja tiba di rumah pemenangan sekitar pukul 12:30 WIB. Ganjar datang dengan didampingi Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Yasona Laoly serta sejumlah tokoh PDIP lainnya seperti Junimart Girsang, Sihar Sitorus, Djumiran Abdi dan Rapidin Simbolon. Wali Kota Medan, Bobby Nasution juga terlihat mendampingi lengkap dengan seragam merah PDIP-nya.

Mereka disambut ratusan kader PDIP dan anggota kelompok relawan Ganjar yang telah berkumpul sejak pagi menanti kedatangan ganjar.

Ganjar dalam arahannya meminta kepada relawan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi menjemput kemenangan di Pilpres 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
