HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Kebakaran di Pademangan, Lumpuhkan Jalur Kereta

Yohannes Tobing , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:07 WIB
5 Fakta Kebakaran di Pademangan, Lumpuhkan Jalur Kereta
Kebakaran di Pademangan lumpuhkan jalur kereta (Foto: MPI)
A
A
A

PULUHAN rumah di Jalan Hidup Baru/Rel KA RT 11 RW 02, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, kebakaran, pada Minggu (11/6/2023) siang.

Berikut sejumlah fakta terkait peristiwa kebakaran tersebut:

1. Lumpuhkan Jalur Kereta

Akibat kebakaran yang melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Hidup / Rel KA RT 11 RW 02, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu (11/6/2023) membuat perjalan kereta api berhenti.

Berdasarkan pantauan wartawan, titik lokasi kebakaran ini berada di samping lintasan kereta api jurusan Stasiun Tanjung Priok (Jakarta Utara) menuju Stasiun Kemayoran (Jakarta Pusat). Hal ini lantaran api besar ditambah asap pekat membuat lintasan kereta dihentikan.

Petugas Penjaga Pintu Kereta Api Kalimati, Imanuddin mengatakan akibat kebakaran hebat ini membuat perjalan kereta dihentikan karena situasi yang tidak kondusif dan berbahaya bagi perjalanan kereta.

"Berhenti (sementara) tadi sih kereta Lokomotif dark ancol yang berhenti karena kebakaran dan takut (gerbong) dan penumpang kena juga. Kita tunggu aman dulu, baru bisa jalan," Kata Imanuddin di lokasi pada Minggu (11/6/2023).

2. Berasal dari Rumah Tukang Nasi Goreng

Salah satu warga setempat Solihin (44) mengatakan bahwa kebakaran ini muncul atau berawal dari salah satu rumah warga yang sedang mengolah bahan baku nasi goreng.

"Itu (awal api) dari tempat atau rumah tukang nasi goreng. Lagi masak (olah bahan) tiba-tiba meledak gasnya dan merembet ke rumah lainnya," kata Solihin di lokasi.

3. Tabung Gas Meledak

Menurut Solihin saat tabung gas meledak terdengar sangat besar sehingga banyak warga sekitar yang kabur menyelamatkan diri. Sedikitnya ada puluhan rumah yang terdampak dari ledakan ini.

"Ada puluhan rumah yang kena, tadi sempet gede suara ledakannya ada kali tiga kali ledakan. Itu mungkin tukangnya lagi masak untuk olahan makanan jual nasi goreng," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
