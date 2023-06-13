Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Yusak Pakage, Tahanan Politik hingga Kabur dari Penjara

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |06:02 WIB
4 Fakta Yusak Pakage, Tahanan Politik hingga Kabur dari Penjara
Yusak saat ditangkap (foto: dok ist)
A
A
A

SATGAS Pamtas RI-PNG Batalyon Infanteri 132/Bima Sakti (Yonif 132/BS), menangkap mantan Sekjen Tapol/Napol TPN-OPM/KKB Papua, Yusak Pakage, di Jalan Poros Skouw Mabo, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, beberapa waktu lalu.

Yusak Pakage ditangkap saat hendak melarikan diri ke Papua Nugini, untuk menghadiri acara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua Barat. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ingin Hadiri Acara ULMWP di Papua Nugini

“Kegiatan ini diselenggarakan oleh Beny Wenda, yang akan diselenggarakan pada bulan Juli 2023 di Papua Nugini,” ujar Wadansatgas Pamtas Yonif 132/BS, Mayor Zulfikar kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

“Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 132/BS melakukan penyerahan Yusak Pakage kepada pihak Polsek Muara Tami untuk dilakukan proses pemeriksaan selanjutnya,” katanya.

2. Yusak Pakage Mantan Tahanan Politik

Yusak Pakage pernah ditahan pada 2005–2010 karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan Bintang Kejora.

Dia merupakan seorang tahanan politik dari tahun 2004 hingga 2010, Yusak kembali ditahan pada tahun 2012 saat menghadiri sidang salah satu tahanan politik lainnya, dan lalu didakwa dengan tuduhan memiliki sebuah pisau lipat.

Pada tanggal 26 Mei 2005, Yusak Pakage dan Filep Karma dinyatakan bersalah atas tuduhan makar. Yusak Pakage dihukum 10 tahun penjara, dua kali lebih lama daripada tuntutan awal jaksa penuntut yang telah menyebabkan kemarahan massa dua minggu sebelumnya.

Halaman:
1 2
      
