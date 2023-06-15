Cuaca Diprediksi Berawan, Waspada Gelombang Tinggi di Perairan DIY

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Kamis (15/6/2023).

BMKG menyebut tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4 meter atau Kategori Tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah Berawan. Sementara siang – Sore hari juga berawan. Pada malam hari ini hingga Jumat 16 Juni 2023 dini hari juga bakal berawan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C dengan kelembapan udara 70 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )