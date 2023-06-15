Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Cuaca Diprediksi Berawan, Waspada Gelombang Tinggi di Perairan DIY

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |06:44 WIB
Cuaca Diprediksi Berawan, Waspada Gelombang Tinggi di Perairan DIY
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY pada hari ini, Kamis (15/6/2023).

BMKG menyebut tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2.5 – 4 meter atau Kategori Tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah Berawan. Sementara siang – Sore hari juga berawan. Pada malam hari ini hingga Jumat 16 Juni 2023 dini hari juga bakal berawan.

Suhu udara berkisar 23 - 31 °C dengan kelembapan udara 70 - 95 %. Angin bertiup Dari Timur - Tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192732/hujan-w8XF_large.jpg
Cuaca Malam Tahun Baru di Jabodetabek Diprediksi Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192339/hujan-E8cH_large.jpg
Cuaca Hari Ini, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/338/3191753/hujan-prs2_large.jpg
BMKG Prediksi Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191206/hujan-VFTc_large.jpg
Awal Pekan, BMKG Prediksi Hujan Ringan Guyur Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190758/hujan-aAg3_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190550/hujan-VSbc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Hujan Bakal Guyur Jabodetabek Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement