Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Diancam Ibu Kandung Akan Dibunuh, Gadis Ini Pasrah Dicabuli Ayah Tiri

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |03:30 WIB
Diancam Ibu Kandung Akan Dibunuh, Gadis Ini Pasrah Dicabuli Ayah Tiri
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

BANYUASIN - Usai sudah pelarian KRN (56), warga Desa Bangun Rejo, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. Pelaku pemerkosaan terhadap anak tirinya, S (24), ditangkap di Kabupaten Pringsewu, Bandar Lampung.

Kasat Reskrim Polres Banyuasin, AKP Harry Dinar mengatakan, bahwa tersangka sudah menjadi buronan polisi sejak tahun 2017. Dimana aksi bejat KRN telah dilakukan dengan rentang waktu tahun 2013 hingga 2017.

"Awal mulanya korban sedang nonton tv sambil tidur. Kemudian tersangka datang mendekati korban dan langsung memegang kedua tangan korban dengan menggunakan satu tangannya," ujar Harry, Rabu (14/6/2023).

Mendapat perlakuan kasar, korban sempat memberikan perlawanan dengan cara menggeser badannya kesamping, namun tersangka mengancam jika tidak menuruti kehendaknya maka ibu kandung korban akan dihabisi.

"Lalu tersangka menarik paksa korban ke dalam kamar korban dan terjadilah perbuatan tak senonoh itu. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, tersangka kembali mengancam agar korban tidak bercerita pada ibunya jika ingin ibunya tetap selamat," jelasnya.

Menurut Harry, perbuatan tersangka sudah tidak terhitung lantaran sudah dilakukan sejak tahun 2013. Namun, saat dilaporkan, tersangka pun melarikan diri ke rumah kerabatnya yang berada di Jalan Lintas Margodadi, Desa Margodadi, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181212/catcalling-VjCU_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan Oknum Polisi ‘Catcalling’ Wanita Pejalan Kaki di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180148/pelecehan-8kOY_large.jpg
Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik di Kebayoran Baru Ditindak Propam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180136/viral-NaVl_large.jpg
Viral Oknum Polisi Cat Calling Wanita Cantik Pejalan Kaki di Kebayoran Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180104/pelecehan-ElZs_large.jpg
Korban Dugaan Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi Serahkan Bukti ke Polres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179447/kekerasan-qAQh_large.jpg
Polisi Periksa Staf Diduga Korban Pelecehan Kepala SPPG di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/338/3179048/pelecehan-3aA1_large.jpg
Polisi Akan Panggil Kepala SPPG di Bekasi yang Diduga Lecehkan Stafnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement