Erick Thohir Semakin Menguat Diusung Cawapres Pendamping Prabowo

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN, Erick Thohir semakin terus menguat untuk dapat diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Erick mampu menjadi jalan tengah bagi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, Erick Thohir menjadi figur yang mendapat sinyal positif dari partainya. Terutama untuk dapat menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

Nama Erick Thohir, ungkap dia, pertama kali disodorkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu dilakukan pada saat kunjungan yang dilakukan Partai Gerindra ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN lalu.

“PAN ketika kami datang menawarkan Erick Thohir sebagai sebagai wakil presiden,” terang Ahmad Muzani.

Dia menyebut, Partai Gerindra menanggapi dengan sangat positif tawaran PAN menyoal Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Terlebih Erick Thohir merupakan figur yang memiliki banyak keunggulan.