Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Erick Thohir Semakin Menguat Diusung Cawapres Pendamping Prabowo

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:28 WIB
Erick Thohir Semakin Menguat Diusung Cawapres Pendamping Prabowo
Erick Thohir (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Menteri BUMN, Erick Thohir semakin terus menguat untuk dapat diusung sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Erick mampu menjadi jalan tengah bagi koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan, Erick Thohir menjadi figur yang mendapat sinyal positif dari partainya. Terutama untuk dapat menjadi pendamping Prabowo pada Pilpres 2024.

Nama Erick Thohir, ungkap dia, pertama kali disodorkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu dilakukan pada saat kunjungan yang dilakukan Partai Gerindra ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN lalu.

“PAN ketika kami datang menawarkan Erick Thohir sebagai sebagai wakil presiden,” terang Ahmad Muzani.

Dia menyebut, Partai Gerindra menanggapi dengan sangat positif tawaran PAN menyoal Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Terlebih Erick Thohir merupakan figur yang memiliki banyak keunggulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement