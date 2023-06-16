BMKG Prakirakan Cuaca Jakarta Berawan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca wilayah DKI Jakarta berawan pada Jumat (16/6/2023).

Berdasarkan data di situs BMKG, pada pagi hari seluruh wilayah DKI Jakarta berawan. Kecuali, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan diguyur hujan dengan intesitas ringan.

Lalu pada siang harinya, di seluruh wilayah Ibu Kota ini diperkirakan berawan hingga dini hari.

Sementara itu, hari ini suhu udara berkisar antara 26-33 derajat Celsius, dengan kelembapan udara 75-100 persen.

(Awaludin)