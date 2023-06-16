Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kepergok Mencuri Motor, Pemuda di OKU Timur Bonyok Diamuk Warga

Dede Febriansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |00:29 WIB
Illustrasi (foto: dok Okezone)
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

OKI TIMUR - Tiyas Tri Saputra (32), seorang pemuda warga Desa Jati Sari Dusun 8, Kecamatan Suku I, Kabupaten OKU Timur babak belur dihajar warga setelah dirinya dipergoki warga sedang mencuri motor.

Kapolsek Madang Suku I OKU Timur, AKP Baroya mengatakan, bahwa pelaku dihajar warga setelah kepergok sedang mencuri sepeda motor milik Cik Rani (45), warga Desa Mengulak, Kecamatan Madang Suku I, Kabupaten OKU Timur.

"Saat kejadian, korban sedang pergi ke sawah hendak menyemprot rumput dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R," ujar AKP Baroya, Kamis (15/6/2023).

Dijelaskan Baroya, saat tiba di sawah yang berada di Desa Mengulak, Madang Suku I, korban memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan tanggul yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi korban menyemprot rumput.

Halaman:
1 2
      
