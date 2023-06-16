Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Berenang di Sungai, 3 Pelajar Tewas Tenggelam

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |01:01 WIB
Illustrasi (foto: Freepik)
A
A
A

LUBUKLINGGAU - Icah Ziwana (11), Sheli Soleha (12) dan Aurelian (12) tiga orang anak-anak di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, tewas tenggelam saat sedang asyik mandi di Sungai Megang, Kamis (15/6/2023) sekitar pukul 15.00 WIB.

Dan setelah dilakulan pencarian, ketiganya ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ketiga korban tersebut merupakan pelajar, warga Jalan Nang Ali Solihin, RT 04, Kelurahan Marga Bakti, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, yang masih bertetanga.

Korban tewas tenggelam di Sungai Megang, Kelurahan Marga Bakti, Kecamatan Lubuklinggau Utara I itu ditemukan oleh warga yang melakukan pencarian. Pencarian berlangsung sekitar 15 menit, kemudian ketiga ditemukan.

"Ditemukan ketiga orang korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia terseret arus lebih kurang 100 meter dari titik awal tempat kejadian," jelas Kapolres Lubuklinggau, AKBP Harissandi melalui Kapolsek Lubuklinggau Utara, AKP Denhar.

Peristiwa tenggelam ketiga pelajar itu berawal sekitar pukul 13.00 WIB. Saat itu ketiga korban bersama dengan empat orang rekannya yang lain sedang mandi di sungai Megang. Lokasinya tidak jauh dari rumah korban.

Setelah itu pada pukul 13.50 WIB datang saksi bernama Maulana. Saksi datang ke lokasi hendak memancing di sungai tersebut.

"Saksi telah mengimbau mereka untuk segera berhenti mandi di sungai tersebut. Dikarenakan saksi hendak memancing namun tidak didengarkan oleh para korban," katanya.

Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, korban yang selamat datang menghampiri saksi. Dan meminta pertolongan kepada saksi dengan mengatakan kalau temannya yang sedang mandi di sungai tengelam.

