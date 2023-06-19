Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ingin Kuasai Selat Malaka, Gajah Mada Invasi Samudera Pasai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |07:01 WIB
Ingin Kuasai Selat Malaka, Gajah Mada Invasi Samudera Pasai
Foto: SINDO.
A
A
A

JAKARTA – Kebesaran dan kemakmuran Kerajaan Samudera Pasai membuat Mahapatih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada menjadi sedikit terusik. Gajah Mada risau akan kemajuan Samudera pasai yang menguasai jalur perdagangan strategis di Selat Malaka.

Gajah Mada pun mulai mempersiapkan rencana untuk menyerang kerajaan Islam di Sumatera tersebut. Namun, desas-desus tentang rencana serangan tentara Majapahit itu santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh.

Pada 1350, armada Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Gajah Mada memulai invasi dalam beberapa tahapan. Dilansir dari buku "Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia, Binuko Amarseto", serangan pertama Majapahit diarahkan ke perbatasan Perlak tapi mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai.

Gajah Mada kemudian mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Mahapatih Majapahit itu mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Meutan atau Bukit Gajah Mada.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164338//kerajaan_majapahit-ynpb_large.jpg
Pernikahan Tragis Putri Sunda yang Mengguncang Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/337/3164336//peninggalan_kerajaan_majapahit_di_era_raja_hayam_wuruk_salah_satunya_berupa_kawasan_candi_sumberawan-JmIK_large.png
Keindahan Asrama Sagara, Taman Misterius di Rimba Kerajaan Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/340/3161695//majapahit-ePFG_large.jpg
Misteri Lokasi Kerajaan Majapahit Timur yang Dipimpin Bhre Wengker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161007//perang_kerajaan-Nzfe_large.png
Pemberontakan Ranggalawe: Konflik Loyalitas di Awal Berdirinya Majapahit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/340/3158167//hayam-sH4Y_large.jpg
Sifat Hayam Wuruk Berkuasa di Majapahit: Dermawan hingga Sampingkan Ego Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/337/3157075//kerajaan-32Cf_large.jpg
Misteri Desa Kamalasana Tempat Prapanca Buat Kakawin Catatan Sejarah Kerajaan Majapahit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement