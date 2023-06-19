Berbaret Merah, 3 Pasukan Khusus TNI dengan Kemampuan Tempur Luar Biasa

JAKARTA – Pasukan khusus di Indonesia bukan hanya Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang memakai baret merah. Namun, ada dua pasukan lainnya, yakni, Komando Pasukan Katak (Kopaska) dan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI.

Dari ketiganya tidak berada dalam satu matra. Kopassus, pasukan elite TNI Angkatan Darat (AD), sementara Kopaska, pasukan khusus TNI Angkatan Laut (AL).

Adapun Koopssus TNI, gabungan pasukan elite tiga matra yakni, Satgultor-81 Kopassus TNI AD, Denjaka dari TNI AL, dan Satbravo-90 dari TNI AU. Ketiga pasukan tersebut memakai Baret Merah. Melansir sindonews, berikut perbedaannya:

Koopssus

Pasukan elite ini terbilang baru dibentuk oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pada 30 Juli 2019. Pasukan ini memiliki tugas untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme.

Lewat Perpres Nomor 42 Tahun 2019 pasukan itu diresmikan sekaligu menegaskan bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pasukan ini merupakan gabungan dari pasukan elite tiga matra, darat, laut dan udara. Sehingga tak berlebihan jika disebut sebagai pasukan super elite karena mereka gabungan dari Satbravo-90 dari TNI AU, Satgultor-81 dari TNI AD, dan Denjaka dari TNI AL.

Koopssus TNI menjalankan operasi di dalam maupun luar negeri. Penugasannya berkaitan dengan penanggulangan terorisme, kasus teror yang mengancam ideologi, kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan Indonesia. Koopssus bertindak sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terorisme di dalam dan luar negeri.