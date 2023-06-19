Gempa Besar M6,7 Guncang Keerom Papua

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 6,7 mengguncang kawasan Keerom, Papua. Gempa tersebut terjadi pada Senin (19/6/2023) pukul 18.17 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 647 kilometer (Km) dari Tenggara Keerom Papua. Titik koordinat berada di 4,43 Lintang Selatan (LS) dan 146,49 Bujur Timur (BT).

Adapun Pusat gempa berada di kedalaman 88 Km. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

(Qur'anul Hidayat)