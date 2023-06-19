Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M6,7 Guncang Keerom Papua

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |18:57 WIB
Gempa Besar M6,7 Guncang Keerom Papua
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)




JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa Magnitudo 6,7 mengguncang kawasan Keerom, Papua. Gempa tersebut terjadi pada Senin (19/6/2023) pukul 18.17 WIB.

Pusat lokasi gempa berada di 647 kilometer (Km) dari Tenggara Keerom Papua. Titik koordinat berada di 4,43 Lintang Selatan (LS) dan 146,49 Bujur Timur (BT).

 BACA JUGA:

Adapun Pusat gempa berada di kedalaman 88 Km. BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah. 

(Qur'anul Hidayat)

      
