Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kisah soal Makhluk Halus yang Kadang Terasa Kehadirannya, Halusinasi ?

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |05:03 WIB
Kisah soal Makhluk Halus yang Kadang Terasa Kehadirannya, Halusinasi ?
Ilustrasi (Foto: Getty Images)
A
A
A

MANUSIA kadang merasa kehadiran orang atau mahkluk yang tak kasat mata, biasanya saat sedang stres atau sangat sibuk. Ini bukan halusinasi, tapi apa sebenarnya?

Kejadian ini berlangsung pada 2015. Melansir BBC Indonesia, ketika itu, Luke Robertson sedang berski sendirian di Antartika. Tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya es dan salju.

Memasuki dua pekan dari rencana 40 hari perjalanan ke Kutub Selatan, Luke merasa keletihan dan patah semangat. Dia kemudian menatap ke depan dan di sebelah kirinya terdapat lahan hijau.

Namun, bukan lahan hijau biasa, melainkan lahan pertanian milik keluarganya di Aberdeenshire, Skotlandia. Selain lahan hijau, ada pula rumah tempat dia dibesarkan. Pemandangan itu, baginya, menakutkan sekaligus membuat nyaman.

Menurut Luke, saat saya berbincang dengannya dalam program All in the Mind di radio BBC, pengalaman tersebut sungguh janggal. Namun, keanehan tidak berhenti di situ.

Peralatannya untuk mengisi ulang listrik perangkat elektronik tidak berfungsi sehingga dia tidak bisa mendengarkan musik. Suara yang menemaninya hanyalah suara decitan peralatan ski pada es serta bunyi deru angin Antartika

Entah bagaimana, ingatan lagu serial kartun The Flinstones terus berputar di kepala Luke. Mungkin tiada yang aneh dari hal itu karena banyak orang pun pernah mengalami lagu atau suara yang terus berputar di dalam kepala.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/337/2994232/bikin-merinding-daerah-di-indonesia-yang-dikenal-horor-ada-kota-santet-NTilJeO1tv.jpg
Bikin Merinding! Daerah di Indonesia yang Dikenal Horor, Ada Kota Santet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971618/cerita-horor-di-stasiun-manggarai-kereta-hantu-hingga-koran-terbitan-1953-v9tzHb2dfX.jpg
Cerita Horor di Stasiun Manggarai, Kereta Hantu hingga Koran Terbitan 1953
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971602/gunung-slamet-diselimuti-ramalan-jayabaya-yang-mengerikan-JaoJ6Tle0a.jpg
Gunung Slamet Diselimuti Ramalan Jayabaya yang Mengerikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971610/kisah-burung-pembawa-pesan-kematian-di-tanah-borneo-cDO7ESaFJc.jpg
Kisah Burung Pembawa Pesan Kematian di Tanah Borneo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/17/337/2971592/misteri-gunung-lawu-paku-bumi-pulau-jawa-yang-bikin-bulu-kuduk-merinding-OqbrcvBkrY.jpg
Misteri Gunung Lawu, Paku Bumi Pulau Jawa yang Bikin Bulu Kuduk Merinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2964209/misteri-petilasan-klampis-ireng-tempat-yang-dikenal-paling-angker-di-ponorogo-gSe7VNsl1Z.jpg
Misteri Petilasan Klampis Ireng, Tempat yang Dikenal Paling Angker di Ponorogo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement