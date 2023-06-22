Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Prabowo Subianto Terlengkap

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:10 WIB
Profil Prabowo Subianto Terlengkap
Prabowo Subianto (Foto: Okezone)
JAKARTA- Profil Prabowo Subianto terlengkap merupakan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Dia lahir Jakarta, 17 Oktober 1951 dengan nama lengkap Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Ayahnya bernama Prof. Soemitro Djojohadikusumo, seorang pakar ekonomi pada zaman kepemimpinan Presiden Soekarno dan Soeharto. Sedangkan ibunya bernama Dora Marie Sigar yang berasal dari Manado.

Prabowo memiliki dua orang kakak perempuan bernama Bintianingsih dan Mayrani Ekowati dan seorang adik laki-laki bernama Hashim Djojohadikusumo. Secara silsilah, Prabowo adalah cucu dari salah satu anggota BPUPKI, Raden Mas Margono Djojohadikusumo.

Dalam hal kepercayaan, Prabowo menganut agama islam seperti ayahnya. Sedangkan ibu dan saudaranya menganut kristen protestan dan katolik.

Pada usia 5 tahun, Prabowo mulai bersekolah di Sekolah Sumbangsih Jakarta. Pada tahun 1957, Prabowo sekeluarga dibawa oleh sang ayah mengungsi ke Padang karena pecahnya pemberontakan PRRI.

      
