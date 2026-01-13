Cerita Jenderal Kopassus Pemburu KKB Gelar Operasi Senyap di Ketinggian 2.500 Mdpl Selamatkan Karyawan Freeport

JAKARTA - Pasukan khusus TNI menyelamatkan 18 karyawan PT Freeport Indonesia setelah tiga hari terjebak di tengah medan yang sulit dan ancaman kelompok bersenjata Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Pos Tower 270, di Distrik Tembaga Pura, Timika, Papua Tengah.

Panglima Komando Operasi (Pangkoops) Habema Mayjen TNI Lucky Avianto, mengatakan, melalui operasi terencana dan senyap di medan ekstrem pegunungan Papua, pasukan TNI berhasil menyelamatkan belasan karyawan Freeport.

‘’Operasi penyelamatan ini dilaksanakan di tengah medan yang sangat sulit dengan tingkat ancaman tinggi serta keterbatasan waktu sebagai faktor krusial,’’ujar Lucky Avianto, dikutip, Selasa (13/1/2026).

Jenderal Kopassus ini mengatakan, dalam situasi tersebut, negara hadir melalui langkah-langkah terencana, terukur, dan profesional, sehingga seluruh personel yang terjebak dapat diselamatkan dari KKB tanpa menimbulkan korban.

‘’Pergerakan pasukan dilakukan secara senyap dengan menembus medan ekstrem pegunungan pada ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut,’’ujar Lucky.

‘’Untuk menjaga keberlangsungan operasi sekaligus memastikan kondisi para pekerja tetap stabil, Satgas TNI juga mengerahkan dukungan udara berupa penyaluran obat-obatan dan logistik menggunakan drone kargo,’’ sambungnya.