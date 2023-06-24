Puing-Puing Kapal Selam yang Hilang Ditemukan, Masih Tahap Penyelidikan

LONDON – Tim penyelamat mengatakan telah menemukan beberapa puing-puing di sekitar lokasi pencarian kapal selam Titan yang hilang.

Kapal selam wisata ini diketahui hilang pada Minggu (18/6/2023) di tempat reruntuhan kapal Titanic di Samudra Atlantik.

Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) mengatakan "ladang puing" telah ditemukan. Puing-puing itu saat ini sedang diselidiki.

Puing-puing itu ditemukan oleh kendaraan pencari bawah air (ROV) yang dikendalikan dari jarak jauh di dekat bangkai kapal Titanic.

Pakar selam David Mearns mengatakan kepada BBC bahwa presiden Klub Penjelajah - yang terhubung dengan komunitas penyelaman - mengatakan puing-puing itu termasuk kerangka pendaratan dan penutup belakang dari kapal selam.